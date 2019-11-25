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تفاصيل اصطياد سمكة القرش "بهلول": "خبطتها سفينة" (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 10:18 ص
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سمكة بهلول
سمكة بهلول
هدى عبدالرازق
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كشف شعبان الفرخ، صائد سمكة القرش النادرة، والمعروفة بسمكة "بهلول"، تفاصيل اصطياده للسمكة، موضحًا أن اصطيادها كان عن طريق الخطأ، حيث كانت قد تعرضت لحادث في المياه، معقبا: "سفينة نقل بضائع كبيرة ضربتها".

وأشار "الفرخ"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "Ten"، اليوم الإثنين، إلى أن منظر سمكة القرش في المياه أصابهم بالخوف لكبر حجمها، حيث أن المكان الذي عثر فيه على السمكة يتراوح فيه حجم الأسماك الذي يعيش فيه حوالي 6 كيلو، ولكن سمكة بهلول يصل حجمها إلى طن.

وأوضح أنهم قاموا بسحب سمكة القرش، وكافة المسئولين جاءوا وتم توقيع الكشف عليها، وتبين وفاتها، موضحا أن انتشالها كان حفاظًا على البحر من التلوث، مضيفا أن تكاليف انتشال سمكة "بهلول" وصلت إلى 1500 جنيه حيث تم الاستعانة بلودر وسيارة نقل، كاشفًا أنه تم بيع سمكة القرش بـ 1000 جنيه لأحد الصيادين بسوق العبور.

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صائد سمكة القرش النادرة شعبان الفرخ سمكة بهلول بهلول البحر لاحمر

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