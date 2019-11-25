وزير الثقافة تعتمد أجندة فعاليات الموسم الجديد للاكاديمية المصرية للفنون بروما

اعتمدت الدكتور ايناس عبد الدايم، وزير الثقافة، أجندة فعاليات النشاط الثقافي والفني للاكاديمية المصرية للفنون بروما "ايطاليا" والتي يتم تنفيذها تحت اشراف الدكتورة هبه يوسف.





وقالت "عبدالدايم" إن الاكاديمية المصرية للفنون بروما تعد نافذة وبوابة لقوة مصر الناعمة على اوروبا من خلال ما تقدمه من انشطة فنية وفكرية طوال العام كما انها تعد أحد أذرع الدبلوماسية الثقافية التي تؤدي دورها على مدار عقود واوضحت أنه تم اعداد برنامجا فنيا وفكريا متميزا لموسمها الثقافي الجديد يتمشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية المستدامة والتى يمثل احد اهدافها التاكيد على الريادة الثقافية المصرية.





من جانبها قالت الدكتورة هبه يوسف ان الموسم الجديد لأنشطة الاكاديمية المصرية للفنون بروما يحمل شعار الثقافة مرآة الشعوب ... مصر وإيطاليا حوار الفن والابداع.









وينطلق قبل نهاية نوفمبر الجارى بمعرض للفن التشكيلي بعنوان " أسوان بين الماضى والحاضر " وذلك ضمن احتفالات اختيار مدينة أسوان عاصمة الشباب الافريقى ، يليه حفل لفرقة أسوان للفنون الشعبية والتى تعكس ملامح من الفلكلور والتراث الشعبى فى الجنوب الى جانب عرض عدد من الافلام التسجيلية عن المدينة ، وتابعت ان برنامج النشاط لهذا الموسم 2019 - 2020 يعتمد على عدة محاور رئيسية تضم إستقبال طلاب البعثة الفنية المصرية الحاصلين على جائزة الدولة للابداع الفني "دفعة الفنانة جاذبية سري"، الى جانب مواصلة السعى لتعزيز مفهوم الهوية الثقافية من خلال إقامة بعض الفعاليات الهامة التى تشمل الاحتفال باليوم العالمى للغة العربية بالتعاون مع جامعة الدول العربية حيث يتم عقد ندوة تتناول القيم الفنية للخط العربي مع تنظيم ورش عمل عن الخطوط العربية ، إقامة حفل للغناء والموسيقى العربية واضافت ان النشاط يشمل نادي سينما الاكاديمية - حفلا لمجموعة من فنانى دار الاوبرا المصرية - معرضا عن التاثيرات الفنية المتبادلة بين مصر وإيطاليا عبر العصور - محاضرة عن التأثيرات الفاطمية الفنية فى صقلية - ورش عمل للحرف التراثية والحكى - سلسلة ندوات عن الحضارة المصرية عبر العصور بمشاركة مستشرقين ايطاليين - معارض تشكيلية لمبدعين ورموز من الفنانين المصريين الذين تولوا رئاسة الاكاديمية بروما عبر تاريخها - فعالية فنية بالتنسيق مع مؤسسة بنديتى الايطالية - جولات تعريفية بالحضارة المصرية فى معالم العاصمة الايطالية - عرض موسيقي لفرقة براس باند .









وواصلت ان الفعاليات ايضا تتضمن الاحتفال باليوم العالمى للمرأة واليوم العالمى للفرانكفونية - امسية بالتعاون مع دار الكتب بمناسبة مرور 150 عام على تأسيس دار الكتب تتضمن عرض مستنسخات ، ندوة ثقافية واخرى عن الاثار الغارقة بالتعاون مع مركز الاثار الغارقة ، معرض فوتوغرافى - سلسلة أيام ثقافية مصرية تشمل غناء أوبرالي ، عروض باليه ، فنون فلكلورية وتشكيلية وغيرها - إعداد الجناح المصري للمشاركة في بينالي فينيسيا الدولي للعمارة بالتعاون مع الجهاز القومي للتنسيق الحضارى ، كذلك اقامة إحتفالية خاصة للمثال محمود مختار بمناسبة مرور 100 عام على ابداعه تمثال نهضة مصر تضم معرضا ، ندوة ثقافية ، فيلم تسجيلي وورشة عمل للاطفال فى فن النحت .







