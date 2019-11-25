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استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم وآلهة المصريين.. 5 أشياء فاتتك وأنت نائم (تعرف عليها)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:51 ص
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أرشيفية
أرشيفية
هدير محمود
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أحداث فاتتك وأنت نائم ولكن لا تقلق، «بوابة الفجر » تحرص دائمًا على اطلاع قرأها لكل الأحداث العاجلة والمهمة التى تثير الرأي العام، وتقدم «بوابة الفجر » أفضل الخدمات لنسبق الزمن ونطلعكم على كل ما هو جديد من أحداث تدور على الساحة المصرية والعربية والعالمية.

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة

كشف الدكتور محمد يوسف، مدير منطقة آثار سقارة، تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة، قائلًا إنهم اكتشفوا مجموعة كبيرة من تماثيل لحيوانات مختلفة وطيور مختلفة، والعديد من المومياوات الخاصة بهذه الحيوانات والطيور، في منطقة سقارة.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة تليفونية مع برنامج "هنا العاصمة"، المذاع على فضائية "سي بي سي" مساء اليوم الأحد، أن سقارة كانت مركزًا لتقديس الحيوانات في مصر القديمة، ولذلك أنشأت العديد من المعابد بها.

وأشار إلى أن طائر أبو منجل كان رمزًا للمعرفة والحكمة، وأن معبد الإله حورس مثل بشكل الصقر، بالإضافة إلى العديد من المعابد التي أنشأت للمعبودات الحيوانية والطيور.

وأوضح مدير منطقة آثار سقارة، أن المصري القديم اهتم بتحنيط الحيوانات والطيور؛ لأنها كانت تمثل رمزًا دينيًا لهم.

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا منذ حوالي 6 ساعات.

بوزن ربع كيلو.. تفاصيل استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم من قناوي 

علق الدكتور جوزيف وليم، مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، على استخراج ثالث أكبر حصوة في العالم من كلى احدى المرضى، بوزن 250 جرام، قائلًا: "هذه الحصوة لكي تصل إلى هذا الحجم في حاجة لسنوات طويلة، وتتكون أحيانًا دون أي أعراض".

وتابع مدير مستشفى التأمين الصحي في قنا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إيمان الحصري، ببرنامج مساء DMC"، مساء الأحد، أن هذه الحصوة تتكون عندما تكون نسبة الاملاح في جسم المريض مرتفعة، وبعد ذلك قد يشتكي المريض بأعراض بسيطة، وعندما يتم الكشف وجد هذا الحصوة الكبير.

ولفت إلى أن المريض الذي تم استخرج منه هذه الحصوة شعر ببعض الآلام مؤخرًا، مشيرًا إلى أن المريض الآن حالته الصحية جيدة، بعد استخراج الحصوة.

تعرف على موعد إطلاق القمر الصناعي المصري طيبة 1

قال الدكتور محمد القوصي الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، إن القمر الصناعى المصرى "طيبة 1"، سيتم إطلاقه اليوم الإثنين 25 نوفمبر، فى تمام الساعة 11:08 مساءً بتوقيت مصر.

وأضاف القوصى، أن القرار جاء بعد اجتماع قائد منصة الإطلاق مع كل الفنيين فى اجتماع يسمى "اجتماع ما قبل الإطلاق، وقرر جميع الفنيين جاهزية القمر للانطلاق.

وكشف عن سبب تأجيل إطلاق القمر الجمعة الماضية قائلا: "أحد الفنيين أكد عدم جاهزيته، مما تسبب في قرار التأجيل وكذلك تكرر الأمر أمس".

ترامب يكشف عن اسم وزير البحرية الجديد

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن وزير الدفاع مارك إسبير أنهى خدمات وزير البحرية ريتشارد سبنسر، معلقا: "أشكر ريتشارد على خدمته والتزامه، سوف يتقاعد بسلام".

وتابع ترامب، عبر تغريدات له على موقع تويتر: " لم أكن راضيًا عن الطريقة التي تمت بها معالجة البحرية".

وأضاف: "سيتم ترشيح سفيرنا بالنرويج كين برايثوايت ليصبح وزير البحرية الجديد، رجل من الإنجاز والنجاح العظيم، وأنا أعلم أن كين سوف يقوم بعمل رائع

قوات الأمن اللبناني تطلق الغاز المسيل للدموع للفصل بين المتظاهرين ومناصري حزب الله

قامت قوات الأمن اللبناني، بإطلاق الغاز المسيل للدموع للفصل بين المتظاهرين ومناصري حزب الله وحركة أمل.

يأتي ذلك بعد رش أنصار حزب الله وحركة أمل، المتظاهرين، بالحجارة، وهو ما أدى إلى إصابة 5 متظاهرين، وقام الجيش اللبناني باستحداث حاجزا أمنيا شرق جسر الرينغ وسط بيروت.

وقام أنصار حزب الله يحرقون إطارات سيارات على جسر الرينغ.

إصابة 5 متظاهرين بعد رشقهم بالحجارة من أنصار حزب الله وحركة أمل

قال مراسل فضائية سكاي نيوز عربية، إن المتظاهرين ورجال الأمن وعناصر الجيش والصحفيين تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل أنصار حزب الله وحركة أمل قرب جسر الرينغ.

وأضاف أن الدفاع المدني اللبناني أسعف 5 أشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة وسط بيروت، في حين انتشر الجيش بشكل كثيف منعا لمحاولة أنصار حزب الله التقدم نحو محتجي الحراك.

في حين قام متظاهرو الحراك بقرع الأواني ردا على شتائم وهتافات مناصري حزب الله.

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