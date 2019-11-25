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الأرصاد: ارتفاع في درجات الحرارة اليوم بمعدل 6 درجات

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:49 ص
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الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، إن درجات الحرارة تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة بمعدل 6 درجات عن الأمس، حيث تسجل الحرارة على القاهرة 30 درجة.

وأشار "شاهين"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "صباح الخير في مصر" المذاع عبر قناة مصر الأولى، اليوم الإثنين، إلى أن هناك منخفض جوي قادم من البحر المتوسط، يؤدي إلى نشاط الرياح المثيرة للأتربة على المناطق المكشوفة، موضحا أنه اعتبارا من الغد هناك انخفاض طفيف في درجات الحرارة.

وأوضح أن درجات الحرارة ستعود لطبيعتها اعتبارا من بعد غد، حيث أن المنخفض الجوي غير مؤثر على الأنشطة اليومية، وهو أمر طبيعي في ظل فصل الخريف، وهو فصل التقلبات الجوية.

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