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أسعار الذهب.. تعرف على عيار سعر الذهب اليوم الإثنين 25/11/2019 قبل الشراء

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:30 ص
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الذهب
الذهب
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عيار أسعار الذهب سعر الذهب اليوم، حرصا من "بوابة الفجر الإلكترونية" على تقديم لمتابعيها كافة المعلومات التي يبحثون عنها حول أسعار الذهب، ننشر لكم في السطور التالية عيار سعر الذهب اليوم الإثنين الموافق 25/11/2019، قبل الشراء، حيث سجل الذهب اليوم ارتفاعا طفيفا بقيمة 3 جنيهات، ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 657 جنيها، وإليكم التفاصيل الكاملة حول أسعار الذهب اليوم.. وسعر عيار الذهب 18 و24.

عيار سعر الذهب اليوم.. تعرف على أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 في مصر سجل حوالي 657 جنيها للجرام بدون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 24، سجل حوالي 751 جنيها، وفق آخر تحديث.

سعر جرام الذهب عيار 18، سجل 563 جنيها.

سعر أوقية الذهب عيار 24، سجلت 23,352 جنيه

سعر الجنيه الذهب اليوم، 5,256 جنيه

سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم بالمصنعية

تختلف مصنعية الذهب من محل لآخر ومن محفظة لآخرى، ولكن يتراوح المتوسط بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب.
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