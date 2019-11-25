توضيح مهم وعاجل من مركز التنبؤ بالفيضان

أعلن مركز التنبؤ بالفيضان والسيول، عدم سقوط أمطار على البلاد، حتى غدا الثلاثاء.

وقال المركز التابع لوزارة الري، عبر صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، خرائط ونماذج بيانية لليومين المقبلين، مضيفا: "من المتوقع عدم سقوط أمطار، خلال فترة التنبؤ من 24- 26 الجاري".

وتوقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاعا مؤقتا فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود البلاد، اليوم الإثنين، طقس مائل للحرارة بالنسبة لهذا الوقت من السنة على جميع الأنحاء نهارا مائل للبرودة فى أول الليل بارد فى آخره.

ومن المقرر أن تنشط الرياح الجنوبية الغربية على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة، كما تنشط على البحر المتوسط ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على مناطق من غرب البلاد قد يصاحبها سقوط الأمطار نهاية الفترة.

وعن حالة البحر المتوسط فتكون معتدلة إلى مضطربة، مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية جنوبية شرقية، أما حالة البحر الأحمر فتكون معتدلة، مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.