سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 25 نوفمبر 2019.. العملة الأمريكية تستقر لليوم الثالث على التوالى

سعر الدولار اليوم في مصر





حافظ سعر الدولار اليوم في مصر الإثنين 25 نوفمبر على استقراره في السوق المحلى وذلك استمرار لاستقراره خلال تعاملات اليومين الماضين، وكان سعر الدولار قد شهد حالة من التراجع منذ بداية تعاملات شهر نوفمبر الجارى، حيث وصل الدولار الأمريكى إلى أدنى مستوياته مقابل الجنيه المصري خلال تعاملات الفترة الماضية بنسبة تراجعات وصلت إلى نحو 2.5% خلال تعاملات شهر أكتوبر الماضي وننشر فيما يلي اخر تحديثات سعر الدولار اليوم في مصر وجاءت الاسعار على النحو التالي:





توقعات سعر الدولار الفترة القادمة

أكدت التقارير الاقتصادية أن استقرار سعر الدولار عند مستوى 16 جنيهًا يعتبر من أهم النتائج الايجابية التى نتجت عن برنامج الاصلاح الاقتصادي، في ظل توقعات باستمرار ارتفاع سعر الدولار الى مستوى نحو 15.90 جتيها في الاسواق العملة حتى بداية عام 2020.





سعر الدولار اليوم في مصر

سجل سعر الدولار في البنك المركزي 16.054 جنيه للبيع والشراء 16.174 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي نحو 16.07 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع.



