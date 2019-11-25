استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية بالعراق

أغلق المحتجون العراقيون، اليوم الإثنين، الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

وقطعت أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دام شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

وأحرق المحتجون، في محافظة البصرة، إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح الاثنين عودة إنسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الاثنين.

وشهدت الناصرية، الأحد، إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.