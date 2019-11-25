Advertisements
Advertisements
Advertisements

استمرار الاحتجاجات وإغلاق الطرق الرئيسية بالعراق

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 09:02 ص
Advertisements
احتجاجات العراق
احتجاجات العراق
وكالات
Advertisements

أغلق المحتجون العراقيون، اليوم الإثنين، الطرق الرئيسية المؤدية إلى محافظة البصرة، فيما استمرت المظاهرات والاحتجاجات في بغداد ومدن عراقية أخرى.

 

وقطعت أغلب الطرق الرئيسية في محافظة البصرة، لليوم الثاني على التوالي، وذلك بعد يوم دام شهد مقتل 15 متظاهرا في محافظات الجنوب والعاصمة بغداد خلال 24 ساعة وإصابة نحو 150 آخرين، حسبما ذكرت قناة سكاي نيوز عربية.

 

وأحرق المحتجون، في محافظة البصرة، إطارات السيارات وسط المدينة ليقطعوا الطرق الرئيسية، كما قطعوا الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر، غير أنه لوحظ صباح الاثنين عودة إنسيابية لحركة التجارة والشاحنات في الميناء.

 

وفي الناصرية، مركز محافظة ذي قار، قطع المتظاهرون جسور الزيتون والنصر والحضارات وسط المدينة بحسب ما أفاد مراسل سكاي نيوز عربية، الاثنين.

 

وشهدت الناصرية، الأحد، إغلاق الطرق الرئيسية والجسور الرئيسية بإطارات السيارات المشتعلة، وسط تصاعد الدخان من مبنى الوقف الشيعي في المدينة عندما أضرم المحتجون النار فيه.

 

يشار إلى أن الاحتجاجات في العراق أسفرت عن مقتل قرابة 340 شخصا منذ بدء التظاهرات في الأول من أكتوبر الماضي، عندما خرج الآلاف من العراقيين، معظمهم من الشباب، إلى الشوارع للتنديد بالفساد وسوء الخدمات، كما يطالبون بالإطاحة بالنخبة السياسية.

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

العراق اغلاق الطرق احتجاجات العراق

أخبار تهمك

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 19 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 12 ساعة

تفاصيل اكتشاف خبيئة للحيوانات المقدسة وتماثيل آلهة مصرية قديمة (فيديو)

منذ حوالي 4 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي في ورطة بعد عودة الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 15 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 16 ساعة

تعرف على تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

منذ ساعة

أمطار ورياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف توقعات طقس اليوم

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 14 ساعة

موضوعات متعلقة

متظاهرون عراقيون يقطعون الطريق المؤدي إلى منفذ السلامجة الحدودي مع إيران

سقوط 4 قتلى في احتجاجات جنوبي العراق

مقتل متظاهر خلال احتجاجات بغداد

المظاهرات العراقية.. إغلاق الطرق يشل بغداد

المرصد العراقي: قتيلان على الأقل بأحداث أم قصر في البصرة

انفجار قوي يهز العاصمة العراقية بغداد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

تعرف على تشكيل المتوقع لمباراة الأهلي والجونة

08:44 ص

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

اعتذار وتوضيح من السكة الحديد للمسافرين اليوم

07:55 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status