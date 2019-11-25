تقرير: فوز الكتلة المؤيدة للديمقراطية في انتخابات مجالس المقاطعات هونج كونج

كشفت النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات، اكتساب ممثلو قوى المعارضة المؤيدة للديمقراطية الغالبية المطلقة في انتخابات مجالس المقاطعات في هونج كونج، حسبما ذكرت محطة إذاعة وتلفزيون هونج كونج، اليوم الاثنين.





تعتبر انتخابات مجالس المقاطعات، التي أُجريت يوم الأحد في هونج كونج بمثابة اختبار دعم لكل من السلطات المحلية المؤيدة للمؤسسة والمشرعين المؤيدين للديمقراطية بعد ستة أشهر من الاحتجاجات.





وبدلاً من تنظيم احتجاجات نهاية الأسبوع الجديدة، عشية التصويت، حث النشطاء مؤيديهم على الذهاب إلى صناديق الاقتراع والتصويت لمرشحين مؤيدين للديمقراطية.





ووفقًا لمحطة إذاعة وتلفزيون هونج كونج، فاز مرشحو المعارضة بنحو 390 مقعدًا من مقاعد مجالس المقاطعات البالغ عددها 452 مقعدًا.





وقد أدلت لام المدعومة من بكين بصوتها أمام كاميرات التلفزيون وتعهدت بأن تستمع حكومتها، التي ينظر إليها على نطاق واسع على أنها بعيدة عن السيطرة، "بشكل مكثف" لآراء المجالس المحلية.





وقالت "لام": "آمل أن يكون هذا النوع من الاستقرار والهدوء ليس فقط في انتخابات اليوم، ولكن لإظهار أن الجميع لا يريدون أن تقع هونج كونج في موقف فوضوي مرة أخرى".





يتعامل أعضاء مجالس المقاطعات مع قضايا مثل النقل والمرافق على مستوى الأحياء. شهدت الانتخابات نسبة إقبال قياسية بلغت 2.94 مليون ناخب، أي ما يمثل 71.2 في المائة من الناخبين المسجلين، مقارنة بنسبة 47 في المائة خلال الانتخابات السابقة في العام 2015. كانت جميع المجالس تحت سيطرة المؤسسة منذ انتخابات 2015.





تواجه هونج كونج موجة من التجمعات ضد قانون تسليم المجرمين الذي تم سحبه الآن منذ يونيو. تصاعدت الاحتجاجات في النهاية إلى مواجهات عنيفة بين المتظاهرين والشرطة.





ترى بكين أن الوضع في هونج كونج هو نتيجة مباشرة للتدخل الأجنبي في الشؤون الداخلية للصين وتعرب عن دعمها الكامل لإجراءات السلطات المحلية.





وأجبرت الاحتجاجات المناهضة للصين في بعض الأحيان على إغلاق الحكومة والشركات والمدارس في أسوأ أزمة سياسية تشهدها المدينة منذ عقود، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي وخراطيم المياه ردًا على القنابل الحارقة والحجارة وأحيانًا الأقواس والسهام.



