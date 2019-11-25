الأهلي في ورطة بعد عودة الدوري

يواجه الجهاز الفني للأهلي بقيادة السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق أزمة كبيرة بسبب الغيايات العديدة في صفوف الفريق الأحمر بسبب الإصابات ، خاصة في ظل ارتباط الفريق بمواجهات قوية في مختلف البطولات المحلية والإفريقية.





ويحاول الجهاز الفني للأهلي ا لبحث عن بعض الحلول لمشكلة الغيابات في صفوف الفريق، حيث يفكر السويسري رينيه فايلر في تعديل طريقة لعب المارد الأحمر خلال الفترة المقبلة.





"فايلر" يلجأ لطريقة لعب جديدة لمواجهة الغيابات:



واستقر السويسري رينيه فايلر على الاعتماد علي طريقة لعب جديدة 1/2/3/4 وتغيير مراكز بعض اللاعبين لمواجهة أزمة الإصابات التي يعاني منها الفريق في الفترة الحالية وخاصة في منطقة وسط الملعب.





ويفقد النادي الأهلي جهود العديد من اللاعبين في الفترة الحالية أبرزهم، حمدي فتحي والذي يعاني من قطع في غضروف الركبة ويغيب لمدة 6 أشهر، ومحمد محمود قطع في الرباط الصليبي بالإضافة لإصابة أليو ديانج الذي تعرض لها خلال مشاركته مع منتخب بلاده الأولمبي في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا.





تغيير مركز حسين الشحات لتعويض حمدي فتحي:



من ناحية أخري يفكر فايلر في تغيير مراكز بعض اللاعبين لتعويض الغيابات في صفوف الفريق، حيث قرر الدفع باللاعب حسين الشحات في مركز وسط الملعب للاستفادة منه في أداء الأدوار الهجومية والدفاعية حتي لا يتأثر أداء الفريق بغياب حمدي فتحي.