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صدمة موجعة لباريس سان جيرمان قبل مواجهة ريال مدريد

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:47 ص
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باريس سان جير مان
باريس سان جير مان
ريهام عبد المحسن
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أفادت تقارير صحفية إسبانية بأن الشكوك تحوم حول مشاركة ماركو فيراتي نجم خط وسط باريس سان جيرمان في مواجهة فريقه أمام ريال مدريد يوم الثلاثاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأكدت صحيفة آس الإسبانية أن فيراتي يعاني من مشاكل عضلية تعرض لها أثناء تواجده مع المنتخب الإيطالي وغاب بسببها عن مواجهة ليل يوم الجمعة الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن ماركو فيراتي سيخضع للمزيد من الفحوصات الطيية في الساعات القليلة المقبلة من أجل تحديد موقفه النهائي من المشاركة أمام ريال مدريد على ملعب سانتياجو برنابيو.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في المجموعة الأولى من دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا برصيد 7 نقاط ويتصدر المجموعة باريس سان جيرمان برصيد 12 نقطة ويأتي كلوب بروج في المركز الثالث برصيد نقطتين ويحل جلطة سراي في المركز الرابع برصيد نقطة واحدة.

وحسم الإيطالي ماركو فيراتي متوسط ميدان الفريق الاول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي في أبريل الماضي مستقبله مع الفريق الفرنسي مؤكداً أنه لم ينس صدمة خروج الفريق أمام مانشستر يونايتد الإنجليزي من الدور ثمن النهائي لأعرق البطولات الأوروبية بطولة دوري الأبطال.

وعبر برنامج (تيليفوت)، فتح فيراتي قلبه وتحدث عن مصيره ومستقلبه في قلعة حديقة الأمراء وأكد أنه باق الموسم القادم، وأضاف أنه محبط للغاية من السيناريو الذي ودع به الفريق بطولة دوري أبطال أوروبا أمام مانشستر يونايتد وأكد أن المباراة لو تم إعادتها أكثر من عشرة مرات سينجح البي إس جي في العبور بتسعة منها.

وأردف:"كرة القدم بالنسبة لي مثل الحياة لكنها لا تمنحك كل شيء ويجب على اللاعبين ان يتطوروا أكثر فأكثر ويتوفر الفريق على مدير فني رائع ونضم بين صفوفنا أكثر من لاعب مميز مثل نيمار وكليان مبابي والأوروجوياني إدينسون كافاني.
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ريال مدريد وباريس سان جير مان ريال مدريد دوري ابطال اوروبا باريس سان جير مان

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