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"Dan + Shay" تحصد جائزة أفضل أغنية بموسيقى الكانتري في حفل AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:55 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد أغنية Dan + Shay، جائزة أفضل أغنية بموسيقى الكانتري من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

ومن الذين حصدوا ترشحيات بجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل فنانة بموسيقى الكانتري ترشحت كل من "كاري أندر وود"، و"كيلسيا بارليرني"، و"مارين موريس".

ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري ترشح كل من ألبوم Experiment لـ "كين براون"، وألبوم Dan + Shay وألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندروود".

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى الراب والهيب هوب ترشح كل من النجمة كاردي بي، ودريك وبوست مالون وجاي كول، وLil Uzi Vert.

ولجائزة أفضل ألبوم راب وهيب هوب ترشح كل من ألبوم Hollywood's Bleeding لبوست مالون، وألبوم Championship لمغني الراب "مييك مل"، وألبوم Astroworld لمغني الراب ترافيس سكوت.

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