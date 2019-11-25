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حارس أياكس يشكو من العنصرية

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 05:25 ص
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أياكس
أياكس
حسام مجدي
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أبدى حارس مرمى نادي أياكس أمستردام الهولندي غضبه الشديد من تعرضه للعنصرية هو والحراس سود البشره في الأندية الكبرى.


وكشف أندريه أونانا حارس مرمى نادي أياكس أمستردام عن تعرضه هو والحراس أصحاب البشرة السمراء إلى عنصرية كبيرة من الأندية الكبرى في قارة أوروبا.


تصريحات ناريه من حارس أياكس

وأكد أندريه أونانا في تصريحات صحفية عن تعرضه للعنصرية: "الأندية الكبرى لا تثق في حراس المرمى سود البشرة، هذه حقيقة، ليس أنا من يقول ذلك، عليك فقط أن تنظر في هذا الأمر".


وتابع: "أنا لست متخصصًا في الدورات التدريبية، لكن الأندية الكبرى ترى أن حراس المرمى سود البشرة يفتقرون إلى التركيز".


موعد مباراة أياكس القادمة في دوري أبطال أوروبا

ويستعد نادي أياكس أمستردام لمواجهة نظيره نادي ليل الفرنسي يوم الأربعاء القادم 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.


ترتيب أياكس في الدوري الهولندي الممتاز

ويتواجد نادي أياكس أمستردام في صدارة جدول ترتيب الدوري الهولندي الممتاز برصيد 38 نقطة من أصل 14 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.
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الكلمات المفتاحية

عنصرية اياكس امستردام الدوري الهولندي

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