"Hollywood's Bleeding" يحصد جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الراب والهيب هوب في حفل AMAs 2019



وكان من ضمن الألبومات المرشحة لنفس الجائزة كل من ألبوم Hollywood's Bleeding لبوست مالون، وألبوم Championship لمغني الراب "مييك مل"، وألبوم Astroworld لمغني الراب ترافيس سكوت.



وإلى جانب ذلك، كان من المرشحين لجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل أغنية راب أو هيب هوب ترشحت كل من أغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "Sicko Mode" للرابر ترافيس سكوت، وأغنية WOW لبوست مالون.



ولجائزة أفضل فنان بموسيقى R&B ترشح كل من "كاليد"، والنجم "برونو مارس" والنجم "كريس براون".

ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى R&B ترشحت كل من النجمة بيونسيه والنجمة إيلا ماي والنجمة الشابة "ليزو".











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Hollywood's Bleeding لمغني الراب بوست مالون، جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الراب والهيب هوب من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.