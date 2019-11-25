Advertisements
Advertisements
Advertisements

"Hollywood's Bleeding" يحصد جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الراب والهيب هوب في حفل AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:49 ص
Advertisements
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
Advertisements

أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد ألبوم Hollywood's Bleeding لمغني الراب بوست مالون، جائزة أفضل ألبوم بموسيقى الراب والهيب هوب من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان من ضمن الألبومات المرشحة لنفس الجائزة كل من ألبوم Hollywood's Bleeding لبوست مالون، وألبوم Championship لمغني الراب "مييك مل"، وألبوم Astroworld لمغني الراب ترافيس سكوت.

وإلى جانب ذلك، كان من المرشحين لجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل أغنية راب أو هيب هوب ترشحت كل من أغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "Sicko Mode" للرابر ترافيس سكوت، وأغنية WOW لبوست مالون.

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى R&B ترشح كل من "كاليد"، والنجم "برونو مارس" والنجم "كريس براون".
ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى R&B ترشحت كل من النجمة بيونسيه والنجمة إيلا ماي والنجمة الشابة "ليزو".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات مشاهير الفجر الفني

أخبار تهمك

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ حوالي 6 ساعات

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 10 ساعة

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

منذ حوالي 8 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 11 ساعة

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 16 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 14 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ حوالي 7 ساعات

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 10 ساعات

موضوعات متعلقة

كل ما تحتاج لمعرفته عن حفل جوائز MTV للموسيقى الأوروبية 2019

"نايل هوران" و "دوا ليبا" وآخرون يشعلون حفل جوائز MTV EMA بفقرات غنائية اليوم

كل ما تحتاج لمعرفته عن حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الـ 47

الإطلالات الفضية سمة مشتركة بين النجمات على السجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية AMA 2019 (صور)

شون ميندس يظهر بدون "كاميلا كابيو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية AMA 2019

شاهد إطلالات تيسا بروكس و"هالزي" وشانيا توين على السجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكية AMA 2019 (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

01:51 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status