بيلي إيليش تفوز بجائزة أفضل فنانة صاعدة في حفل AMAs 2019



وكان من ضمن المرشحين للجائزة نفسها كل من "لوك كومبوس"، و"بيلي إيليش"، و"ليل ناس إكس"، "ليزو" و"إيلا ماي".



وبخلاف ذلك كان مرشحا لعدد من الجوائز الأخرى البارزة، لجائزة فنان العام ترشح كل من مغني الراب "دريك"، والنجمة أريانا جراندي، و"هالزي"، وبوست مالون وتايلور سويفت.



ولجائزة أفضل ديو غنائي ترشح كل من أغني "Shallow" للنجمة ليدي جاجا والنجم برادلي كوبر، وأغنية "Old Town Road" لـ "ليل ناس إكس" و"بيلي راي سايرس"، واغنية "Happier" للمنتج للدي جاي العالمي مارشملو و"باستيل"، وأغنية "Señorita"، للنجم شون منديس والنجمة كاميلا كابيو"، وأغنية "Sunflower" لمغني الراب بوست مالون و"سوي لي".







أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد النجمة الشابة "بيلي إيليش"، جائزة أفضل فنانة صاعدة من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.