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شرط مثير يغير وجهة هداف دوري أبطال أوروبا

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:47 ص
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إيريك هالاند
إيريك هالاند
عبدالقادر عرابي
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ذكرت تقارير صحفية ألمانية أن النجم النرويجي الدولي الشاب وهداف بطولة دوري أبطال أوروبا ولاعب نادي ريد بول سالزبورج النمساوي إيريك هالاند قد ينتقل نحو نادي لايبزج الألماني في خطوة مفاجئة.


شرط مثير يقرب هالاند من لايبزج

وأشارت صحيفة بيلد الألمانية أن شرطأ مثيراً في عقد اللاعب يتيح له الأنتقال لنادي لايبزج مقابل 30 مليون يورو فقط.


وكان نادي ريد بول سالزبورج قد حدد سعر بيع هالاند بمبلغ 100 مليون يورو للأندية المهتمة بخدماته، وأبرزها يوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وريال مدريد وبرشلونة الإسبانيان، مع وجود أفضلية نسبية للسيدة العجوز ومانشستر يونايتد.


ويقع ناديي ريد بول سالزبورج النمساوي ولايبزج الألماني تحت مظلة شركة واحدة وهي شركة ريد بول للمشروبات في النمسا.


وسبق لعدة لاعبين أن إنتقلوا من النادي النمساوي إلى النادي الألماني، وأبرزهم نابي كيتا لاعب ليفربول الحالي والفرنسي أوباميكانو.


وسجل هالاند 26 هدفاً في 18 مباراة خاضها في جميع البطولات رفقة سالزبورج، ويعد صاحب الـ 19 عاماً هو هداف بطولة دوري أبطال أوروبا حتى الآن.
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