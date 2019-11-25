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"Without Me" تحصد جائزة أفضل أغنية بموسيقى البوب والروك في حفل جوائز AMAs 2019

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 03:27 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد - فرح أحمد
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أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد أغنية "Without Me" للنجمة "هالزي"، جائزة أفضل أغنية بموسيقى البوب والروك من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.

وكان من ضمن المرشحين لنفس الجائزة كل من أغنية "Without Me" للمغنية "هالزي"، وأغنية "Sucker" لفريق جوناس برزرس، وأغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "هاي هوبز" لفريق Panic! at the Disco، وأغنية "Sunflower " لمغني الراب بوست مالون.

ومن الذين حصدوا ترشحيات بجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل فنان بموسيقى الكانتري ترشح كل من "كين براون" و"لوك كومبس"، و"توماس رهيت".

ولجائزة أفضل فنانة بموسيقى الكانتري ترشحت كل من "كاري أندر وود"، و"كيلسيا بارليرني"، و"مارين موريس".
ولجائزة أفضل ألبوم بموسيقى الكانتري ترشح كل من ألبوم Experiment لـ "كين براون"، وألبوم Dan + Shay وألبوم Cry Pretty للمغنية "كاري أندروود".

ولجائزة أفضل فنان بموسيقى الراب والهيب هوب ترشح كل من النجمة كاردي بي، ودريك وبوست مالون وجاي كول، وLil Uzi Vert.


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الكلمات المفتاحية

موسيقى منوعات روك الفجر الفني

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