بيلي إيليش تحصد جائزة أفضل فنانة بموسيقى الروك البديلة من حفل جوائز AMAs 2019



وكان من ضمن المرشحين لجوائز أخرى بارزة، لجائزة أفضل ألبوم راب وهيب هوب ترشح كل من ألبوم Hollywood's Bleeding لبوست مالون، وألبوم Championship لمغني الراب "مييك مل"، وألبوم Astroworld لمغني الراب ترافيس سكوت.



ولجائزة أفضل أغنية راب أو هيب هوب ترشحت كل من أغنية "Old Town Road" للمغني "ليل ناس إكس"، وأغنية "Sicko Mode" للرابر ترافيس سكوت، وأغنية WOW لبوست مالون.



ولجائزة أفضل فنان بموسيقى R&B ترشح كل من "كاليد"، والنجم "برونو مارس" والنجم "كريس براون".











أعلنت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، عن حصد النجمة بيلي إيليش، جائزة أفضل فنانة بموسيقى الروك البديلة من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري.