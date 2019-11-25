عمل بالمحاماة والإخراج التلفزيوني .. 20 معلومة عن خالد الصاوي في عيد ميلاده





الفجر الفني



2- يبلغ خالد الصاوي الـ55 من عمره.



3- تخرج من كلية الحقوق بجامعة القاهرة في عام 1985م.



4- تخرج من أكاديمية الفنون السينمائية لعام 1993م.



5- عمل بالمحاماة لفترة قصيرة، ثم كمساعد مخرج ومن بعدها مخرجا تليفزيونيًا.



6- بدأ مسيرته الفنية بمسرح جامعة القاهرة.



7- شارك في تأسيس الجمعية المصرية لهواة المسرح.





8- شارك في العديد من الأفلام منها أخلاق العبيد، عتبات البهجة، علامة الموت، البدر هلال، الكبار، إدرينالين، حسن طيارة، عمارة يعقوبيان، قشر البندق، الحب في الثلاجة.



9- قدم العديد من المسلسلات منها خاتم سليمان، على كف عفريت، قانون المراغي، نور الصباح، عيون ورماد، ذنوب الأبرياء، رجل الأقدار، الصعلوق، تفاحة أدم.



10- قدم الصاوي، مسرحية واحدة وهي "اللعب في الدماغ".



11- أحد أبرز المشاركين في ثورة 25 يناير.



12- نجح في أن الاختيار بين حكم مبارك أو مناصرته الشباب.



13- لديه موهبة فذة من الشعر وله العديد من القصائد منها عايز أعيش، كأنها نهاية التاريخ، أطلع بقا.



14- حصل على جائزة تيمور للإبداع المسرحي لعامي 1991، 1992.



15- جميع قصائده مجمعة على مدونة إلكترونية خاصة به.



16- يكن لمهرجان القاهرة السينمائي محبة خاصة، حيث انه قام بتقديمه في دورته الـ41.



17- يحتفل بيعد ميلاده بالتزامن مع إقامة مهرجان القاهرة السينمائي.



18- قدم كلمة خلال تقديمه مهرجان القاهرة السينمائي قال خلالها: "شرف كبير في الوقوف أمام صناع السينما في مصر والعالم أجمع".



19- يمتلك خمس كلاب "خرافية" كما وصفهم، كما قام بوصف "الكلب البلدي" بشدة ذكاءه، وانه يسمى علميا "بالكلب الفرعوني".



20- ذكر أن أكثر الأوقات التي يستمتع بها هي وقت لعبه مع كلابه الخاصة.





يحتفل اليوم الفنان خالد الصاوي، بعيد ميلاده وه ممثل مصري ولد بمحافظة الأسكندرية، قام بتأسيس فرقة الحركة المسرحية الحرة وقدم العديد من الأعمال الفنية واستطاع كسب قلوب الملايين بفنه الراقي الجميل.وفي عيد ميلاده يعرض "" أبرز المعلومات عن حياته.1- ولد في 25 نوفمبر لعام 1963م.