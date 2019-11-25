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سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:45 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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لفتت المنتجة سارة الطباخ، الأنظار إليها في مهرجان القاهرة السينمائي بدورته الـ 41، حيث أنها تميزت بإطلالة هادئة وبسيطه لذلك كانت من أجمل الإطلالات التي ظهرت في المهرجان. 

وارتدت سارة الطباخ، في حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي بدورته 41، فستان أنيق بلون الأبيض طويل مفتوح من عند الساقين، وكشف ظهرها، كما حرصت أن تكون تسريحة الشعر أن تكون بسيطة مع ميكب هادئ.

وعلى عكس إطلالتها في يوم حفل الافتتاح، ظهرت المنتجة سارة الطباخ، بلوك مختلف تمامًا، وارتدات شميز بلون الأحمر مع بنطلون اسود،
مع ارتداء بعض الأكسوار البسيط والرفيق الذي يتناسب مع إطلالتها.

كما حرصت سارة الطباخ، على التواجد في عرض فيلم الفنار بالمسرح الكبير بدار الأوبرا.

وظهرت بفستان قصير فوق الركبة، وتحرص سارة على التواجد في فعاليات المهرجان منذ اليوم الأول.

سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
سارة الطباخ صاحبة أجمل إطلالات بمهرجان القاهرة السينمائي (صور)
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الكلمات المفتاحية

سارة الطباخ حفل القاهرة السينمائي

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