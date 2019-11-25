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عاجل.. إصابة 5 متظاهرين بعد رشقهم بالحجارة من أنصار حزب الله وحركة أمل

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 02:06 ص
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بوابة الفجر
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قال مراسل فضائية سكاي نيوز عربية، إن المتظاهرين ورجال الأمن وعناصر الجيش والصحفيين تعرضوا للرشق بالحجارة من قبل أنصار حزب الله وحركة أمل قرب جسر الرينغ.


وأضاف أن الدفاع المدني اللبناني أسعف 5 أشخاص تعرضوا لإصابات مختلفة وسط بيروت، في حين انتشر الجيش بشكل كثيف منعا لمحاولة أنصار حزب الله التقدم نحو محتجي الحراك.


في حين قام متظاهروا الحراك بقرع الأواني ردا على شتائم وهتافات مناصري حزب الله.

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الكلمات المفتاحية

مظاهرات لبنان حزب الله حركة أمل احتجاجات لبنا

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