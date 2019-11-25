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موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل يونايتد اليوم الاثنين في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:39 ص
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تريزيجيه
تريزيجيه
حسام مجدي
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يستعد نادي أستون فيلا الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم الإثنين 25 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.


موعد مباراة أستون فيلا ونيوكاسل وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي نيوكاسل اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الحادية عشر مساءا بتوقيت السعودية على ملعب فيلا بارك.


القنوات الناقلة لمباراة أستون فيلا ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي

وستذاع مباراة نادي أستون فيلا ضد نظيره نادي نيوكاسل اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة "BEIN SPORTS HD 2" بتعليق عادل خلو.


تريزيجيه يقترب من العودة إلى تشكيل أستون فيلا

وأكد نادي أستون فيلا أن المصري محمود حسن "تريزيجيه" نجم نادي أستون فيلا يقترب من التواجد في التشكيل الأساسي للفريق خلال مواجهة نيوكاسل اليوم عقب عودته من المشاركة مع منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.


ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي قبل مباراة اليوم

ويحتل نادي أستون فيلا المركز السابع عشر من جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 11 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها الفريق حتى الآن في بطولة الدوري.


بينما يتواجد نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الرابع عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 15 نقطة من أصل 12 مباراة خاضها حتى الآن.
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مواعيد الدوري الانجليزي الدوري الانجليزي الجولة الثالثة عشر استون فيلا ونيوكاسل

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