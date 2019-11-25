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إطلالة برتقالية أنيقة للنجمة الصاعدة "ليزوو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:58 ص
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بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد- فريدة أحمد
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نشرت الصفحة الرسمية لحفل جوائز الموسيقى الأمريكية على موقع تويتر، لقطات من وصول المغنية الشابة "ليزوو"، بإطلالات برتقالية أنيقة للجدة بالسجادة الحمراء بحفل جوائز الموسيقى الأمريكي الشهيرة باسم AMAs، في دورته رقم 47 لعام 2019 الجاري، والتي تعد واحدة من أبرز المرشحين لجائزة أفضل فنان صاعد.

وتحتضن قاعة Microsoft Theater بمدينة لوس أنجلوس فعاليات الدورة رقم 47 من حفل جوائز الموسيقى الأمريكية الشهيرة باسم AMA، لعام 2019 الجاري.

واختيرت لتكون مقدمة رسمية للحفل المغنية السمراء الشهيرة "سييرا"، وحصل مغني الراب بوست مالون العدد الأكبر من الترشيحات للجوائز، بحصده لسبعة ترشيحات.

ومن بعده تأتي النجمة الشابة أريانا جراني التي حصدت 6 جوائز بالتساوي مع النجمة الشابة "بيلي إيليش"، وسيشهد الحفل تكريما للنجمة تايلور سويفت حيث ستكون أول فنانة في تاريخ جوائز الموسيقى الأمريكية تحصد جائزة فنان العقد، لإنجازاتها طوال العشر سنوات الماضية.

إطلالة برتقالية أنيقة للنجمة الصاعدة "ليزوو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
إطلالة برتقالية أنيقة للنجمة الصاعدة "ليزوو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
إطلالة برتقالية أنيقة للنجمة الصاعدة "ليزوو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
إطلالة برتقالية أنيقة للنجمة الصاعدة "ليزوو" على السجادة الحمراء بحفل جوائز AMAs 2019 (صور)
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موسيقى مشاهير حفل القجر الفني

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