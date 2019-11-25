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أسامة عبد الفتاح: الاقبال على أفلام "أسبوع النقاد" يعكس وعي وثقافة جمهور القاهرة

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 01:28 ص
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بوابة الفجر
يارا أحمد
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قال الناقد أسامة عبد الفتاح، مدير مسابقة أسبوع النقاد الدولي، إن الاختيارات هذا العام، مالت إلى السينما البحتة وروح التجريب والاختلاف عن السائد، مؤكدًا على أن الاقبال الجماهيري على مثل هذه الأفلام يكشف أن جمهور القاهرة واع وذواق.

وأوضح "عبد الفتاح"، خلال بيان صحفي أن جمهور المهرجان، أكد على ثقافته ووعيه بمناقشاته الواعية لصناع الأفلام، وهو ما يجعلنا نشعر بالفخر بجمهور مهرجان القاهرة، كما تفخر أيام قرطاج في تونس بجمهورها.

يذكر أن مسابقة "أسبوع النقاد الدولي" المخصصة للأعمال الأولى أو الثانية لمخرجيها، يشارك فيها، 7 أفلام تمثل 5 قارات مختلفة، وهي؛ التونسي " قبل ما يفوت الفوت" في عرضه الدولي الأول، من إخراج مجدي الأخضر، كما تشهد المسابقة مشاركة أربعة أفلام في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وهي؛ "رجل يموت مليون مرة"، إنتاج مشترك بين الولايات المتحدة وروسيا، والفيلم الصيني "صيف تشانجشا"، إخراج "فنج زو"، والفيلم الروماني "اعتقال"، إخراج أندريه كون، والفيلم الإسباني "وظيفة وفيلم" للمخرج خافيير مارتينيز سولير، ويتنافس على جائزتي أسبوع النقاد الدولي بمهرجان القاهرة فيلمان شاركا في أسبوع النقاد بمهرجان "كان" هذا العام، وهما؛ "أرض الرماد" في عرضه الأول بشمال أفريقيا، وهو إنتاج مشترك بين كوستاريكا وتشيلي والأرجنتين من إخراج صوفيا كيروس أوبيدا، والفيلم الجزائري "أبو ليلى"، للمخرج أمين سيدي بومدين، في عرضه الأول بالشرق الأوسط.

وتستمر فعاليات مهرجان القاهره السينمائي الدولي بدورته ال 41 حتي 29 نوفمبر الجاري برئاسه المنتج محمد حفظي وتم اقامته علي خشبه مسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية ، والدوره مهداه لروح الناقد السينمائي يوسف شريف رزق الله.

وقدم حفل الافتتاح الفنانه دينا الشربيني والفنان خالد الصاوي وتم افتتاح المهرجان بعرض فيلم "الأيرلندي" للمخرج مارتن سكورسيزي، وبطولة روبرت دينيرو، وآل باتشينو في عرضه الأول بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويشارك في مهرجان القاهره السينمائي الدولي 150 فيلماً مابين روائي طويل وتسجيلي قصير وأيضا سيكون هناك من بينهم 35 فيلماً في غرضهم الأول وينفرد المهرجان بعروض عالميه ودوليه للمره الأولى.


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الكلمات المفتاحية

الفجر الفني افلام اسبوع النقاد

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