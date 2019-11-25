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رئيس جامعة الأزهر: الحديث في الدين أصبح مهنة من لا عمل له (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 07:12 ص
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رئيس جامعة الأزهر
رئيس جامعة الأزهر
كساب أحمد
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قال الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، إن الحديث في الدين أصبح مهنة من لا عمل له، وإذا أردنا تجديد الخطاب الديني، فعلينا تحديد أولًا من له الأحقية في الحديث في أمور الدين

وتابع رئيس جامعة الأزهر، خلال حواره مع الإعلامية إيمان الحصري، ببرنامج "مساء DMC"، المذاع على فضائية "DMC"، مساء الأحد، أن الشخص الذي يتحدث في الدين، لابد أن يكون مدرك لأبعاد كل حكم فقهي أو شرعي، وحافظَا للقرآن، حتى لا ينتشر الإرهاب والتطرف.

ولفت إلى أن نقابة الأطباء منعت إطلاق كلمة طبيب على الصيدلي، وارتداء الزي العسكري أمر مجرم على غير العسكريين، وهذا الأمر لابد أن ينطبق على الأزهريين، معقبًا: "لا يتم تجريم ارتداء الزي الأزهري من غير الأزهريين".
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