نجوم مسلسل "ممالك النار" في ضيافة لميس الحديدي









وحل كل من الفنانون معتز هاشم، كندا حنا، أحمد حاتم، وشهدت الحلقة الحديث عن كواليس المسلسل وكيف كان الاستعداد للمسلسل.



"ممالك النار"، تدور أحداثه في إطار الحقبة الأخيرة من دولة المماليك وسقوطها على يد العثمانين في القرن السادس عشر.





وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا بعد عرض اولي حلقاته، ويعرض المسلسل على شاشة "ام بي سي".





وشارك في بطولة المسلسل عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان الكبير خالد النبوي، ورشيد عساف، ومحمود نصر، ومني واصف، وكنده حنا، وفتحي الهداوي، وديمه قندلفت، ورفيق علي أحمد، وعاكف نجم، وقصي الشوفي، المسلسل من تأليف محمد سليمان عبد الملك، ومن إخراج المخرج البريطاني بيتر ويبر.













استضافت الإعلامية لميس الحديدي، فريق عمل مسلسل "ممالك النار"، في برنامجها الذي يحمل عنوان "هنا العاصمة"، وذلك بعد النجاح الكبير الذي حققه المسلسل في أولى حلقات عرضه.