عصام كاريكا يفكر في الاعتزال.. والسبب أنغام! (فيديو)









وأشار إلى أنه ينتظر لحنًا مناسبًا ليعرضه عليها خلال الفترة المقبلة.



وكشف كاريكا خلال اللقاء انه سيقوم بتلحين جميع الاغاني لمسرحية "لوكاندا الاوباش" حيث طلبه المنتج حمدي بدر لهذا الأمر، وأنه سعيد بهذا التعاون ومتفائل بالمسرحية والتعاون مع مايا دياب.













قال الفنان عصام كاريكا، إنه تعاون كملحن مع عدد كبير من نجوم الفن منهم الكينج محمد منير، والهضبة عمرو دياب، وصابر الرباعي وراغب علامة ومصطفي قمر وحكيم، لكن لم يتعاون حتى الآن مع النجمة أنغام.وأضاف كاريكا، خلال لقاءه مع برنامج "ذا إنسيدر بالعربي" مع المذيعة رنده جبر انه يتمني العمل مع أنغام، ومازحها قائلًا: "بعد أنغام اعتزل بقى".