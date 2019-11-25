ترتيب الدوري الإسباني اليوم

انتهت مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.



وشهد اليوم الأول من الجولة فوز ليفانتي على ريال مايوركا وش

هد اليوم الثاني فوز كلا من برشلونة وريال بيتيس وريال مدريد على على ليجانيس وفالنسيا وريال سوسيداد على الترتيب وتعادل أتلتيكو مدريد مع غرناطة.