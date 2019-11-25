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ترتيب الدوري الإسباني اليوم

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 12:22 ص
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ارشيفية
ارشيفية
ريهام عبد المحسن
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انتهت مباريات الجولة الرابعة عشر من الدوري الإسباني مساء اليوم بإقامة مباريات مثيرة للغاية.

وشهد اليوم الأول من الجولة فوز ليفانتي على ريال مايوركا وشهد اليوم الثاني فوز كلا من برشلونة وريال بيتيس وريال مدريد على على ليجانيس وفالنسيا وريال سوسيداد على الترتيب وتعادل أتلتيكو مدريد مع غرناطة.

واختتمت منافسات الجولة اليوم بخمس مواجهات، حيث تعادل إسبانيول مع خيتافي وفاز كلا من أتلتيك بلباو وديبورتيفو الافيس وسيلتا فيجو وأشبيلية على أوساسونا وإيبار وفياريال وبلد الوليد على الترتيب.

ويرصد الفجر الرياضي ترتيب الدور الإسباني عقب نهاية اليوم من منافسات الليجا في التقرير الآتي:-

1- برشلونة 28 نقطة من 13 مباراة.
2- ريال مدريد 28 نقطة من 13 مباراة.
3- أشبيلية 27 نقطة.
4- أتلتيكو مدريد 25 نقطة.
5- أتلتيك بلباو 23 نقطة.
6- ريال سوسيداد 23 نقطة.
7- خيتافي 21 نقطة.
8- غرناطة 21 نقطة.
9- ليفانتي 20 نقطة.
10- فالنسيا 20 نقطة.
11- أوساسونا 19 نقطة.
12- فياريال 18 نقطة.
13- ديبورتيفو الافيس 18 نقطة.
14- بلد الوليد 17 نقطة.
15- ريال بيتيس 15 نقطة.
16- إيبار 15 نقطة.
17- ريال مايوركا 14 نقطة.
18- سيلتا فيجو 12 نقاط.
19 - إسبانيول 9 نقاط.
20 - ليجانيس 6 نقاط
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مواعيد مبارايات الدوري الاسباني ريال مدريد الدوري الاسباني

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