Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء بعض القرى: بناء على طلب الأهالي (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 06:13 ص
Advertisements
محافظ الدقهلية
محافظ الدقهلية
أمنية فوزي
Advertisements
علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على مشكلة أسماء بعض القرى المنافية للآداب في محافظة الدقهلية، قائلًا إن أهالي هذه القرى عليهم أن يتقدموا بطلب للمحافظة لتغيير الأسماء.

وأضاف "شاروبيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "on e" مساء اليوم الأحد، أن حوالي 175 مواطنا وقعوا على طلب لتغيير اسم قرية "أبو عرصة"، لافتًا إلى أنهم تقدموا بالطلب، وتم دراسته.

وأوضح أن تغيير اسم القرية يستدعي تغيير قسم الشرطة، وتغير اسم المدرسة، وتغيير البطاقات الشخصية، وتغيير شهادات الميلاد، لافتًا إلى أن مديرية الأمن وافقت على تغيير اسم القرية، مشيرًا إلى أن الإجراء طبيعي يتم بناء على رغبة الأهالي.

 
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ الدقهلية تغيير أسماء قرى القرى المنافية للأداب

أخبار تهمك

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

ننشر أسماء المحكوم عليهم بتهمة إهانة المحكمة بـ "تنظيم كتائب حلوان"

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 16 ساعة

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ حوالي 8 ساعات

"الكاف" يقلب الطاولة على الأهلي والزمالك بقرار مفاجئ!

منذ حوالي 13 ساعة

والد محمد صبحي يكشف تفاصيل حياة نجله من صبي في ورشة الى أحسن حارس في إفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. ثلاثي الزمالك ونجم الأهلي في قائمة المرشحين لأفضل لاعب داخل إفريقيا

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 11 ساعة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ حوالي 8 ساعات

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 12 ساعة

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ يوم

موضوعات متعلقة

تغيير اسم شارعي "حسن البنا وسيد قطب" بدمنهور لـ"أبوغزالة وعدلي منصور" (صور)

محافظ الدقهلية يفوض رؤساء المراكز والمدن في إصدار تراخيص الأكشاك

عاجل.. بوتين يصدر مرسوما بتغيير أسماء 44 مطارا في روسيا

الرئيس الروسي يأمر بتغيير أسماء 12 مطاراً

أول تعليق لـ محافظ الدقهلية على واقعة تعذيب شاب على يد شقيقه بتحريض من سيدة

"كوم اليهود والعبيد".. مخاطبة رسمية لـ"الدقهلية" لتغيير مسميات قرى منافية للآداب العامة

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

01:51 ص

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status