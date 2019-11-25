محافظ الدقهلية عن تغيير أسماء بعض القرى: بناء على طلب الأهالي (فيديو)

علق الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، على مشكلة أسماء بعض القرى المنافية للآداب في محافظة الدقهلية، قائلًا إن أهالي هذه القرى عليهم أن يتقدموا بطلب للمحافظة لتغيير الأسماء.



وأضاف "شاروبيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "on e" مساء اليوم الأحد، أن حوالي 175 مواطنا وقعوا على طلب لتغيير اسم قرية "أبو عرصة"، لافتًا إلى أنهم تقدموا بالطلب، وتم دراسته.



وأوضح أن تغيير اسم القرية يستدعي تغيير قسم الشرطة، وتغير اسم المدرسة، وتغيير البطاقات الشخصية، وتغيير شهادات الميلاد، لافتًا إلى أن مديرية الأمن وافقت على تغيير اسم القرية، مشيرًا إلى أن الإجراء طبيعي يتم بناء على رغبة الأهالي.



