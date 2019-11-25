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أحد سكان "أبوعرصة": نتعرض للتنمر بسبب اسم القرية (فيديو)

الإثنين 25/نوفمبر/2019 - 04:01 ص
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال فارس سيد، من سكان إحدى قرى محافظة الدقهلية، إنه من سكان قرية "أبو عرصة"، واسم قريته يسبب له مضايقات، لافتًا إلى أنه يتعرض للتنمر بسبب اسم القرية.

وأشار "سيد"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TeN"، مساء الأحد، إلى أن أهالي القرية لا يعرفون سبب تسمية القرية بهذا الأسم، لافتًا إلى أهم اعترضوا على اسم القرية كثيرًا، وطالبوا بتغييره، ولكن لم يكن يستجب لهم أحد، حتى استجاب لهم المحافظ الحالي.

هذا وقد وافق محافظ الدقهلية على تغيير اسم قرية "أبو عرصة" إلى قرية بلقاس الأول، وذلك بعد تقدم أهالي القرية بطلب للمحافظة لتغيير اسم القرية.
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