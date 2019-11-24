Advertisements
Advertisements
Advertisements

وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:59 م
Advertisements
بوابة الفجر
نجلاء البسيوني
Advertisements
نظم وفد من التليفزيون الياباني، اليوم الأحد، زيارة لقرية نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية والتي تعد مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، وذلك لإعداد برنامج تسجيلي عن اللاعب منذ بداية مشواره بنادى بسيون الرياضى ونادى المقاولون العرب بطنطا ومن ثم فرع النادى فى القاهرة حتى وصوله لعالم الاحتراف فى الأندية الأوروبية.

وخلال الزيارة قام سانوش أراى المخرج الياباني بعمل حوارات مع أصدقائه وأهل قريته نجريج مسقط رأسه ومدربيه في المقاولون، وزار المعهد الأزهري، الذي تبرع ببنائه  بمسقط رأسه، والجمعية الخيرية التي أسسها، لمساعدة المحتاجين والفقراء.

رافق وفد التصوير سمير مهنا، مدير إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة عبدالنبي مصباح، من مركز إعلام بسيون، برئاسة وليد جعفر، والمهندس ماهر شتيه، عمدة القرية، والحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، ولفيف من رجال القرية، وخلال الزيارة تواجد بعض  المسؤولين بالمنطقة الأزهرية في طنطا، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمعهد الأزهري تمهيدا لافتتاحه قريبًا.
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مصر الفيلم التسجيلي اخبار

أخبار تهمك

الزمالك يستدعي وكيل خالد بوطيب تمهيدا لرحيله

منذ حوالي 10 ساعة

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ حوالي 3 ساعات

أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

منذ ساعة و 22 دقيقة

بند الأهلي يحصن "بيكهام" من إغراءات الزمالك

منذ ساعة و 17 دقيقة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 6 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 23 ساعة

عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

منذ ساعتين و 9 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ ساعتين

تشكيل ناري من الأهلي لمواجهة الجونة بالدوري الممتاز

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ أقل من ساعتين

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

ضعف الإقبال على الكافتيريات بقرية نجريج مسقط رأس اللاعب محمد صلاح (فيديو وصور)

عمدة قرية "صلاح" يستقبل الشاعرة الفلسطينية "رولا شتيه"

عمدة نجريج: وزير الشباب والرياضة وعدنا بإنشاء متحف لـ " محمد صلاح " بالقرية وفى القاهرة

فرحة عارمة بقرية محمد صلاح بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب بمسابقة BBC

محافظ الغربية يهنئ اللاعب محمد صلاح لفوزه بلقب اللاعب الأفضل في إفريقيا

أهالي قرية محمد صلاح بالغربية يتابعون من منازلهم مباراة "ليفربول

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
06:39 م

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

10:53 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

02:58 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status