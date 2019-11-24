وفد من التليفزيون اليابان في زيارة لمسقط رأس محمد صلاح لإجراء فيلم تسجيلي عن حياته

نظم وفد من التليفزيون الياباني، اليوم الأحد، زيارة لقرية نجريج التابعة لمركز بسيون فى محافظة الغربية والتي تعد مسقط رأس اللاعب محمد صلاح، لاعب المنتخب المصري ونجم نادى ليفربول الإنجليزى، وذلك لإعداد برنامج تسجيلي عن اللاعب منذ بداية مشواره بنادى بسيون الرياضى ونادى المقاولون العرب بطنطا ومن ثم فرع النادى فى القاهرة حتى وصوله لعالم الاحتراف فى الأندية الأوروبية.



وخلال الزيارة قام سانوش أراى المخرج الياباني بعمل حوارات مع أصدقائه وأهل قريته نجريج مسقط رأسه ومدربيه في المقاولون، وزار المعهد الأزهري، الذي تبرع ببنائه بمسقط رأسه، والجمعية الخيرية التي أسسها، لمساعدة المحتاجين والفقراء.



رافق وفد التصوير سمير مهنا، مدير إعلام وسط الدلتا بالهيئة العامة للاستعلامات، بمشاركة عبدالنبي مصباح، من مركز إعلام بسيون، برئاسة وليد جعفر، والمهندس ماهر شتيه، عمدة القرية، والحاج صلاح غالي، والد محمد صلاح، ولفيف من رجال القرية، وخلال الزيارة تواجد بعض المسؤولين بالمنطقة الأزهرية في طنطا، لمتابعة أعمال التشطيبات النهائية للمعهد الأزهري تمهيدا لافتتاحه قريبًا.