حسن حسني يوجه رسالة نارية لمروجي شائعة وفاته (فيديو)

علق الفنان حسن حسني، على شائعة وفاته، قائلًا: "هذه الشائعات تسبب حالة نفسية لي، مش عارف عايزين مني إيه، كأنهم عايزني أموت"، متابعًا: "مستعجلين عليا ليه، لكل أجل كتاب، ولما آجي أموت همشي على طول ومش هعمل لحد باي باي".



وأضاف "حسني"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامجه "كل يوم"، المذاع على قناة "on e" مساء اليوم الأحد، أن أولاده أصيبوا بصدمة وقت سماع الشائعة، معلقًا: "حالهم إمبارح كان يصعب على الكافر وهما جايين جري على البيت".



واستكمل: "أنا عايز أعرف هما بيستفيدوا إيه من الشائعة دي"، متابعًا: "دي كلها بروفات، وخايف يوم الموت الحقيقي ماحدش يسأل عليا، كل شوية يموتوني والمسألة بقت محروقة بالنسبة للناس، ويوم ما ييجي أجلي مش هصعب على الناس".



وعلق الإعلامي وائل الإبراشي، خلال تقديم برنامجه، على هذه الشائعة، قائلًا: "الشائعات بتموت حسن حسني كل 3 أيام".

