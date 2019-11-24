كل ما تريد معرفته عن زراعة عدسات العين.. مميزتها وعيوبها والآثار الجانبية وسعرها

ما الفرق بين عمليات الليزك وعمليات زراعة العدسات؟



ما هي أنواع عمليات زراعة عدسات العين؟





1- زراعة عدسة أحادية البؤرة

تعد من أكثر العمليات الشائعة، وعلى عكس العدسات الطبيعية التي تنحني أو تمتد لتساعد العين على التركيز، فإن العدسة المزروعة تظل مركزة على مسافة واحدة ثابتة، وفي هذه الحالة، سيتمكن الشخص من رؤية الأشياء البعيدة، لكن سيحتاج إلى نظارة طبية للقراءة أو رؤية الأشياء القريبة.



2- زراعة عدسة متعددة البؤر

تحتوي هذه العدسة على مناطق تساعد على رؤية الأشياء على مسافات مختلفة، وربما يستغرق الأمر عدة أشهر حتى يتكيف العقل وتبدو الرؤية طبيعية.



3- استيعاب العدسات

يعد هذا الاختيار المرن أكثر تشابهًا مع عدسة العين الطبيعية، ويركز على أكثر من مسافة، ويقلل فرص الاحتياج إلى نظارة للقراءة.



4- العدسة الحيدية

يتم تركيب العدسة الحيدية في حالة الإصابة بالاستجماتيزم أو أن القرنية تأخذ شكل كرة القدم أكثر من شكل الدائرة، ما يجعل الرؤية ضبابية في كل مكان، ولا يمكن رؤية الأشياء القريبة أو البعيدة.



*ملحوظة.. تعمل هذه العدسة على معالجة الاستجماتيزم، وبالتالي لا يحتاج الشخص لارتداء نظارات لتصحيح الإبصار بعد إجراء العملية.



خطوات يجب إتباعها قبل عملية "زراعة عدسات العين"

في حالة الإصابة بإعتام عدسة العين، فلا بد من التوجه إلى طبيب العيون، الذي سيقوم بتحديد نوع المشكلة، ويخبر المريض بأن أفضل حل هو الانتظار حتى تؤثر المشكلة على الحياة اليومية العادية.



ومن الممكن إجراء هذه العملية في المستشفى أو عيادة الطبيب، وتتطلب ما يلي:



1- قياس العين، حتى يتمكن الطبيب من زرع واحدة مناسبة.



2- اعطاء المريض قطرات للعين لاستخدامها عدة أيام.



3- إخبار المريض بالتوقف عن تناول بعض الأدوية أو عدم ارتداء العدسات اللاصقة عدة أيام قبل إجراء العملية.



خطوات يجب فعلها في يوم إجراء عملية "زراعة عدسات العين"

في اليوم الذي تتم فيه إجراء عملية زراعة العدسة، سيشعر الشخص بما يلي:



1- وخز في العين.



2- يأخذ المريض دواء يساعده على الاسترخاء، وربما يرى ضوء أثناء العملية، لكن لا بد ألا يحس بشيء أو يشعر فقط بضغط خفيف على العين.



3- يعمل الطبيب على إحداث قطع صغير للغاية بالقرنية للوصول إلى العدسة، وتكسيرها قطع، ثم إخراجها قطعة تلو الأخرى.



4- يضع الطبيب العدسة الجديدة المزروعة مكان الأخرى.



5- يترك الجرح حتى يشفى من تلقاء نفسه.



6- يتمكن المريض من العودة إلى المنزل خلال أقل من ساعة، لكنه سيحتاج إلى مرافق ليقود السيارة في هذا الوقت.



ما هي مخاطر عملية زراعة عدسات العين؟

تحتوي أي عملية جراحية على مضاعفات، ومن النادر أن تحدث مشكلات متعلقة بعملية زراعة عدسة العين، لكن ربما يصاب المريض بالنزف أو يتعرض للعدوى، فيما يعد الاحمرار أو التورم من أكثر المشكلات الشائعة، أما عن المخاطر الحادة فهي:



1- انفصال الشبكية، ويحدث عند انفصال طبقة الخلايا العصبية عن الجزء الخلفي للعين، ويحتاج ذلك للعلاج الطبي العاجل.



2- فقدان الرؤية.



3- خلع العدسة، ويحدث ذلك عند تحرك العدسة المزروعة عن مكانها.



*ملحوظة.. يأخذ شفاء الجرح بالكامل حوالي 8 أسابيع، وخلال هذه الفترة ينصح الطبيب بهذة الخطوات:



1- تغطية العين بقطع قماش أو نظارة عند النوم في الأيام الأولى من إجراء الجراحة.



2- عدم الضغط على العين أو فركها حتى إن كانت تفرز سوائل.



3- استخدام قطرة العين التي يصفها الطبيب عدة أسابيع حتى الشفاء.



4- تجنب ممارسة التمارين الرياضية المكثفة أو رفع الأوزان، حتى يسمح الطبيب بذلك.



خطوات وإجراءات تُغنيك عن "زراعة عدسات العين"

يؤدي إعتام عدسة العين إلى العمى الدائم، لذا يمكن اتباع بعض التغييرات في نمط الحياة اليومية لخفض فرص الإصابة بهذه المشكلة، دون الحاجة إلى زراعة عدسة جديدة، وتتلخص هذة الإجراءات فيما يلي:



1- تناول نظام غذائي غني بمضادات الأكسدة وفيتامين سي مثل الطماطم والفلفل والبروكلي والكيوي والبرتقال والفراولة والبطاطس.



2- تناول فيتامين هـ الموجود في اللوز والفول السوداني والسبانخ والبروكلي وغيرها.



3- التوقف عن التدخين.



4- ارتداء النظارات الشمسية الصحية للوقاية من الأشعة فوق البنفسجية.



5- الحرص على ضبط معدل السكر في الدم لدى مرضى السكري.



6- زيارة طبيب العيون باستمرار، وعمل اختبارات دورية للعين كل 2-4 سنوات.



من هم المرشحون لعملية "زراعة عدسات العين"؟

ليس كل المرضى مرشحين لعملية زراعة العدسات داخل العين، تمامًا مثل أن ليس كل المرضى مرشحين لإجراء الليزك، ونستعرض لكم من هم مرشحون والخطوات الواجب فعلها لكي تكون مناسب لعملية "زراعة عدسات العين".



1- يجب أن يكون قصر النظر الخاص بك ضمن النطاق الذي تمت الموافقة على العدسات لعلاجه (يصل إلى حوالي -20.00 D).



2- يجب أن تجري فحصًا شاملًا للعين لتحديد أن العين يمكن أن تستوعب بأمان عدسة قابلة للزرع، وهذ الفحص من الأمور ذات الأهمية الخاصة عمق عينيك وصحة القرنية.



3- يجب أن يكون سنك مابين سن (21: 40) حتى إذا كنت خارج هذه الفئة العمرية، فقد تظل مرشحًا للعدسات ويجب عليك مناقشتها مع جراح العيون.



4- يجب ألا تكون تغيرت النظارات الطبية أو العدسات اللاصقة الخاصة بك في العام الماضي، لإجراء العمليات الجراحية لتصحيح الرؤية، يجب أن يكون لديك رؤية مستقرة لمدة عام على الأقل.



5- يجب أن تكون بصحة عامة جيدة لأن قد تتداخل بعض الأمراض التنكسية أو المناعة الذاتية مثل التهاب المفاصل الروماتويدي، ومرض السكري من النوع 1، وفيروس نقص المناعة البشرية والإيدز، وكذلك بعض الأدوية مثل المنشطات والمثبطات المناعية مع الشفاء والنتائج النهائية.



سعر عمليات "زراعة العدسات للعين"

تختلف أسعار عمليات "زراعة العدسات للعيون" على حسب نوع العدسة وحالة المريض، وتختلف أيضًا على حسب البلد والمركز والمستشفى التي يتم فيها إجراء للعملية.



عين الإنسان هي العضو الأهم من حواس الإنسان، وعدسة العين هى العضو المسؤول عن تركيز الأشعة القادمة من الجسم للتركيز على نقطه على الشبكية وهي شفافه وإذا حدثت بها عتامة يطلق عليها لفظ المياه البيضاء او الكتاركتا وتحتاج لعملية جراحية لإزالتها وزرع عدسه أخرى صناعية مكانها.تعتمد عملية زراعة عدسة العين على تغيير عدسة العين المريضة أو التالفة بأخرى سليمة، وتتعدد أنواع تلك الجراحة، ويلجأ إليها معظم المرضى الذين فقدوا الأمل في تصحيح الإبصار من خلال عمليات الليزك التي تتم من خلال إسقاط شعاع الليزر على العين دون التدخل إلى جراحة كبيرة.عمليات الليزك تتم من خلال إسقاط شعاع الليزر على عين المرضى، لتتم عملية معالجة الأنسجة التالفة في القرنية، وتتم في غصون دقائق، أما عملية "زراعة عدسات العين" تحتاج إلى تدخل جراحي، وغير مطمئنة لمعظم المرضى ونتائجها غير مرضية.تتكون عدسة العين المزروعة من البلاستيك، ويبلغ حجمها ثلث حجم قطعة نقود فضية، وتهدف إلى علاج إعتام عدسة العين، وهناك عدة أنواع لعملية زراعة العدسة، وهي: