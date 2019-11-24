"الملك سلمان للإغاثة" يستمر برامجه الإنسانية باليمن





نسق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، مساء اليوم الأحد، مع اللجنة العليا للإغاثة اليمنية ممثلة بوزارة الصحة العامة والسكان اليمنية بوضع خطة إستراتيجية؛ لرفد القطاع الصحي الحكومي والخاص؛ استمرارًا لجهود المركز في الجمهورية اليمنية عامة ومحافظة تعز خاصة، منذ بداية الأزمة الإنسانية الراهنة جراء انقلاب مليشيات الحوثي المدعومة من إيران على الحكومة الشـرعية اليمنية، والتي تعمدت تدمير البنية التحية للدولة ومنها القطاع الصحي.





ويهدف مركز الملك سلمان، لاستمرار الخدمات الصحية للشعب اليمني الشقيق والحد من انتشار الأمراض والأوبئة بتقديم التجهيزات والمعدات والمستلزمات الطبية والأدوية والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي، بالإضافة الى الأدوية للأمراض المستعصية، وعلاج الجرحى والمصابين داخل اليمن والمملكة والدول المجاورة، وتقديم المنح العلاجية للأشقاء اليمنيين في المدن الطبية والمستشفيات التخصصية داخل المملكة بالتنسيق مع وزارة الصحة السعودية.

واستمراراً لهذه الجهود وصل محافظة تعز 5 شاحنات تحتوي على 300 صنف نوعي من الأدوية والمستلزمات الطبية والمحاليل الوريدية ومحاليل الغسيل الكلوي تزن 80 طنًا؛ لتعزيز قدرات القطاع الصحي في تعز بمرحلته الثالثة، كما دشن حملة الرش لمكافحة الملاريا وحمى الضنك في مديرية حيران بمحافظة حجة.





وواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة للمركز تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية، كما واصل المركز تنفيذ مشروع المياه والإصحاح البيئي للمحافظة على حياة الأسر بمديرية الخوخة في محافظة الحديدة.





ويأتي ذلك في إطار منظومة المشروعات الإنسانية والإغاثية، التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لأبناء الشعب اليمني الشقيق؛ لتحسين ظروفه المعيشية خلال الأزمة الإنسانية الراهنة التي يمر بها.





وفي شمال لبنان نفذ جهاز إسعاف جمعية سبل السلام الاجتماعية في منطقة المنية شمال لبنان، 11 عملية إسعافية خلال الأسبوع الماضي بتمويل من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، وتنوعت المهمات بين نقل المرضى من وإلى المستشفيات، وذلك في إطار مشروع دعم الخدمات والنقل الإسعافي في مناطق اللاجئين.



