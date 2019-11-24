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أرقام وحصاد النصر والنجوم قبل موقعة القسم الثاني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:42 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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يواصل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تدريباته عصر الإثنين، على ملعبه، ، استعداداً لمواجهة فريق النجوم، في إطار الجولة الخامسة للمجموعة الثانية للقسم الثاني "مجموعة القاهرة والقناة"، ومن المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل على ملعب نادى النجوم بمدينة السادس من أكتوبر.

ويستعرض "الفجر الرياضي" أرقام ومشوار الفريقان في الموسم الحالي:

ويحتل فريق النصر المركز التاسع برصيد 3 نقاط وسجل، 3 أهداف وتلقى شباكه 5 أهداف، وقد خاض الفريق 4 مباريات، بالمجموعة الثانية بدورى القسم الثاني وتلقى الهزيمة في ثلاث مباريات وحقق فوز وحيد.

وتمثلت نتائج النصر فى الهزيمة أمام كوكاكولا بهدف نظيف والهزيمة، أمام سيراميكا بثلاثة أهداف مقابل هدف، وأمام منتخب السويس بهدف نظيف، فيما نجح فى الفوز أمام بتروجت بهدفي اللاعب إبراهيم بابا فاى.

ويقود فريق الجهاز الفنى المكون من سيد عيد مديرًا فنيًا، وعبد العاطي السيد مدربًا عامًا، ونافع السعيد مدربًا وهاشم الدسوقي مدربًا لحراس المرمى ومحمد رفعت طبيب ومحمد مصطفى أخصائي علاج الطبيعي ومدحت محمد إداريا.

ويسعى الجهاز الفني لفريق النصر لتجهيز جميع اللاعبين من خلال التدريبات الفنية والخطيطة، والاطمئنان على جاهزية كافة عناصر الفريق قبل المباراة الهامة.

وفي المقابل، يواصل النجوم الإستعداد للموقعة المرتقبة، حيث يحتل فريق النجوم المركز الثالث برصيد 8 نقاط بعد الفوز في مباراتين وتعادل في مباراتين سجل النجوم 6 أهداف وتلقى شباكه هدف وحيد٠

تعادل في أول مباراتين في اللقاء الأول، مع القناة بدون أهداف، وفي اللقاء الثاني تعادل مع فريق الترسانة بهدف محمود صابر.

وحقق الفوز في مباراتين في الأسبوع الثالث على فريق كوكاكولا، بأربعة أهداف نظيفة سجل الأهداف أحمد غريب، ومحمود صابر وأحمد سعيد وإسلام هشام وحقق الفوز في المباراة الرابعة على منتخب السويس بهدف محمود صابر في الدقيقة الأخيرة من المباراة.

مشوار الفريقان في كأس مصر

صعد النصر إلى دور الـ 32 عقب الفوز الأخير خارج ملعبة على فريق تليفونات بني سويف بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدف لكل منهما،

وتمثلت مسيرة النصر ببطولة كأس مصر هذا الموسم تحقيقه فوز برباعية نظيفة على جمهورية شبين أحرزها، أحمد خليل " كالوشا " وجوده أيمن هدفين لكل منهما، فيما فاز على نظيره الزرقا بركلات الترجيح بنتيجة 3/4 .

ويقابل فريق النصر فريق الاتحاد السكندري في دور 32 لكأس مصر، وكان فريق النصر أطاح بالاتحاد من قبل في كأس مصر.

وكان فريق النجوم صعد إلى الدور 32 من كأس مصر، بعد فوزه على فريق بور فؤاد بخمسه أهداف مقابل هدفين، وسوف يقابل فريق بيراميدز في دور 32 على ملعب بيراميدز.

ويقود فريق النجوم فنياً رمضان السيد مدير فني، ووائل القباني مدرب عام ، ومحمد رمضان مدرب، وأحمد أبو مسلم مدرب حراس مرمى.

ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 12 نقطة
2- منتخب السويس 9 نقاط
3- النجوم 8 نقاط
4- القناة 8 نقاط
5- جمهورية شبين 7 نقاط
6- كوكاكولا 6 نقاط
7- الداخلية 4 نقاط
8- بتروجت 4 نقاط
9- النصر 3 نقاط
10- المريخ نقطتين
11- الترسانة نقطتين
12- الزرقا نقطة وحيدة

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