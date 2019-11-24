Advertisements
Advertisements
Advertisements

الاتحاد السكندري يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المحرق البحريني

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 11:28 م
Advertisements
الاتحاد السكندري
الاتحاد السكندري
Advertisements
تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره المحرق البحريني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية "كأس محمد السادس للأندية الأبطال".

وتمكن الاتحاد السكندري في لقاء الذهاب من الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالإسكندرية ليصبح مجموع المباراتين (3-0).

وسجل خالد قمر هالدف الفوز لفريق الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحجز بطل مصر بطاقة العبور لدور الثمانية.

وكان الاتحاد السكندري تأهل من دور الـ32 عقب الفوز على العربي الكويتي (1-0) في الكويت، و(2-0) في مصر.

ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ 8 من عمر البطولة في وقت لاحق عقب نهاية منافسات دور الـ 16.

جدير بالذكر، أن الفريق العربي الثاني في البطولة وهو الإسماعيلي سيواجه الجزيرة الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل في الإمارات.

وكانت مباراة الذهاب والتي أقيمت في الإسماعيلية انتهت بفوز "الدراويش" (2-0).
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني مباراة الاتحاد السكندري اليوم كاس محمد السادس للاندية الابطال البطولة العربية الاتحاد السكندري والمحرق البحريني الاتحاد السكندري

أخبار تهمك

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 12 ساعة

أخبار برشلونة اليوم.. حديث سري بين ميسي وجوارديولا تشعل الأجواء وخيانة سواريز من صديقه المقرب!

منذ أقل من ساعة

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. مصرع وإصابة 17 شخص من بينهم 5 أطفال إثر حادث انقلاب بالمنيا

منذ ساعة و 12 دقيقة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 22 ساعة

عاجل.. رئيس وكالة الفضاء المصرية يكشف لـ"الفجر" موعد إطلاق القمر الصناعي "طيبة 1"

منذ ساعة و نصف

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ ساعتين و 30 دقيقة

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ ساعة و 27 دقيقة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 5 ساعات

موضوعات متعلقة

تامر موسى مندوباً عن الإسماعيلي بقرعة البطولة العربية

موعد مباراة الإتحاد السكندري والمحرق البحريني بالبطولة العربية والقنوات الناقلة

يلا جووول ITTAHED مشاهدة مباراة الاتحاد والمحرق بث مباشر yalla shoot كورة اونلاين الاتحاد HD1

أجواء مثيرة.. جماهير الاتحاد السكندري تشعل المدرجات قبل مواجهة المحرق البحريني (صور)

مشاهدة مباراة الاتحاد ضد المحرق بث مباشر «على القناة المفتوحة» الآن عبر AD SPORT HD YouTube مجانا بدون تقطيع

موعد مباراة الاتحاد السكندري والمحرق البحريني اليوم الأحد 24/11/2019 في البطولة العربية

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

11:50 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status