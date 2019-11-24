الاتحاد السكندري يتأهل إلى ربع نهائي البطولة العربية بعد فوزه على المحرق البحريني

تغلب فريق الاتحاد السكندري على نظيره المحرق البحريني بهدف نظيف، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، في إطار منافسات إياب دور الـ 16 من البطولة العربية " كأس محمد السادس للأندية الأبطال ".





وتمكن الاتحاد السكندري في لقاء الذهاب من الفوز بهدفين دون رد، في المباراة التي أقيمت بالإسكندرية ليصبح مجموع المباراتين (3-0).





وسجل خالد قمر هالدف الفوز لفريق الاتحاد السكندري في الدقائق الأخيرة من عمر المباراة، ليحجز بطل مصر بطاقة العبور لدور الثمانية.





وكان الاتحاد السكندري تأهل من دور الـ32 عقب الفوز على العربي الكويتي (1-0) في الكويت، و(2-0) في مصر.





ومن المقرر أن تقام قرعة دور الـ 8 من عمر البطولة في وقت لاحق عقب نهاية منافسات دور الـ 16.





جدير بالذكر، أن الفريق العربي الثاني في البطولة وهو الإسماعيلي سيواجه الجزيرة الإماراتي مساء الثلاثاء المقبل في الإمارات.



