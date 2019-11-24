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عمرو أديب: هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة منصب محافظ البنك المركزي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:53 م
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عمرو أديب
عمرو أديب
هدى عبدالرازق
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قال الإعلامي عمرو أديب، إنه سيحل موعد تغيير محافظ البنك المركزي بعد عدة أيام، منوهًا بأنه لا توجد معلومة مؤكدة حتى الآن بشأن هل سيستمر محافظ البنك المركزي في منصبه أم سيغادر بعد انتهاء مدته.

وأشار "أديب"، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الأحد، إلى أن هناك أخبار متداولة عن تولي وزيرة  منصب محافظ البنك المركزي، ولكن ليس هناك معلومة مؤكدة.

وأضاف الإعلامي عمرو أديب، أن منصب الوزير في مصر لم يعد له بريقا كما كان في السابق، حيث أن المسئولية ثقيلة، والحكومة الحالية هى التي تحملت آثار الإصلاح الاقتصادي.
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