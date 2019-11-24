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وكالة الفضاء المصرية تعلن مبادرة بناء قمر التنمية الأفريقي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:50 م
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الفضاء
الفضاء
الفجر
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يعقد  الاجتماع التنسيقي الأول للمبادرة المصرية لمشروع قمر التنمية الأفريقي، يوم الأربعاء المقبل، والذي يستمر إلى الخميس  28 نوفمبر 2019 ، ويضم ثمانِ دول أفريقية  هي: "مصر، السودان، المغرب، غانا، نيجيريا، أوغندا، وكينيا"، حيث تم توجيه الدعوة إلى رؤساء وكالات الفضاء بالدول المذكورة خلال الإعلان الذي قام به الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، خلال حضوره منتدى الفضاء الأفريقي على هامش مؤتمر طوكيو الدولي السابع للتنمية الأفريقية، والذي عقد في اليابان خلال الفترة من 27 إلى 29 أغسطس من العام الجاري.

وأبدت الدول التي شاركت في المؤتمر، رغبتها في المشاركة بهذا المشروع لما يمثله من تكامل لبدلان القارة الأفريقية في مجال الفضاء، ولما تمثله مصر من ثقل سياسي في هذا المجال خاصة بعد استضافة مصر لمقر وكالة الفضاء الافريقية في يناير 2019.

ويهدف المشروع إلى تطوير منظومة فضائية بالاعتماد على الإمكانيات المتوافرة في البلدان المشاركة بالمشروع بحث يطور كل فريق نظام محدد في القمر الصناعي على ان يتم علمية التجميع والاختبارات في مركز تجميع واختبارات الأقمار الصناعية في مقر وكالة الفضاء المصرية.

كما يهدف القمر الصناعي الى مراقبة الانبعاثات الخاصة بالغازات الدفيئة المسببة لظاهر الاحتباس الحراري والظواهر المتعلقة بها وتأثيرها على دول القارة الافريقية.

ويتم المشروع بالتنسيق مع وزارة البيئة لما تمثله من طرف يمتلك الخبرة الفنية بهذه المجالات التطبيقه، حيث تقوم وكالة   الفضاء بعمل دراسة للمهمة الفضائية بحيث تلبى متطلبات البيانات النهائية للقمر الصناعي؛ بما يسهم في مراقبة ودراسة الانبعاثات المسببة لظاهرة الاحتباس الحراري.

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