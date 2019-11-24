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الأنبا غبريال يترأس صلاة عشية عيد "مار مينا" وتطيب رفاته ببني سويف

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:36 م
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أرشيفية
أرشيفية
حازم رفعت
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ترأس الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، مساء اليوم الأحد، صلاة عشية عيد الشهيد مار مينا العجايبي، وذلك بكنيسته في مدينة بني سويف.

وبدأ صلاة العشية برفع البخور، وتطيب رفات الشهيد مار مينا العجايبي.

وتخلل طقس صلاة العشية بصلاوات نصف الليل وصلاة النوم، ثم قاد خورس من شمامسة الكنيسة كورال بباقة من الترانيم والتسابيح الروحية، وسط حضور العديد من أقباط بني سويف.

ومن المقرر تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، غدًا الإثنين، بتذكار عيد الشهيد العظيم مار مينا العجائبي.

وحسب كتاب التاريخ الكنسي "السنكسار"، فالشهيد مار مينا هو قديس قومي استشهد في 15 هاتور - 296 ميلادية، فى عصر الإمبراطور الرومانى دقلديانوس وهو فى نفس الوقت قديس مشهور عالميا في العصور المبكرة للمسيحية.

ومعني اسم "مينا"، باللغة اليونانية يحتمل تفسيرين، التفسير اﻷول يحاول الربط بين اسم القديس واسم يوم اﻷثنين فى اللغة اليونانية وهو اليوم المخصص للالهة مينا الهة القمر عند اليونانيين القدماء، التفسير الثانى يحاول ربط اسم القديس بالمولود فى بدء الشهر القمرى اى ان مينا هو المولود يوم اﻷثنين أو المولود فى بداية الشهر القمرى.

ولد القديس كما يعتقد العلماء الغربيون فى منطقة بحيرة مريوط التى تقع على بعد حوالى 40 كم جنوب غرب الإسكندرية، طبقا للتقليد القبطى كانت امه امرأة عاقر صلت للسيدة العذراء مريم من أجل الإنجاب فردت عليها من ايقونتها وقالت لها "أمين".

ونال الشهيد مارمينا العجائبى شهرة واسعة في جميع أنحاء العالم المسيحي، حيث يأتية الحجاج من المسيحيين لزيارة قبره في ديره الذي اسسه البابا الراحل كيرلس السادس في جبل مريوط بالبحيرة.
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الكلمات المفتاحية

صلاة عشية الكنيست الشهيد مار مينا العجائبي الانبا غبريال

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