أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

شهد النادي الأهلي اليوم الأحد الموافق 24 / 11 / 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالقلعة الحمراء، أبرزها اقتراب النادي من حسم صفقة التعاقد مع محمود عبد المنعم كهربا لاعب ديسبورتيفو أفيس البرتغالي، وآخر تطورات المفاوضات مع إدارة إنبي لحسم التعاقد مع أسامة جلال.

ويستعرض " الفجر الرياضي " في هذا التقرير أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 24 / 11 / 2019:

نشرة أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد 24 - 11

- عدلي القيعي يقود مفاوضات الأهلي لحسم صفقة نارية

دخل النادي الأهلي في مفاوضات مكثفة مع زكريا السيد رئيس نادي إنبي من أجل التعاقد مع اسامة جلال مدافع الفريق البترولي والمنتخب الأولمبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

ويقود مفاوضات الأهلي مع إدارة إنبي، المهندس عدلي القيعي مستشار لجنة التعاقدات بالنادي، حيث تواصل بشكل مباشر مع زكريا السيد رئيس النادي البترولي للتفاوض معه بخصوص حسم صفقة انتقال أسامة جلال للقلعة الحمراء في يناير المقبل.

وطالب القيعي من رئيس نادي إنبي تفعيل توقيع عقد أسامة جلال في بداية الموسم بشكل رسمي خلال الأيام القادمة وإنهاء الصفقة، حيث وقع اللاعب عقود انتقال للقلعة الحمراء لمدة 4 سنوات مطلع الموسم الحالي.

ويأتي اهتمام النادي ا لأهلي بالتعاقد مع أسامة جلال بعد تألقه بشكل لافت للأنظار خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت بمصر وتوج منتخب الفراعنة بلقبها وتأهل لأولمبياد طوكيو 2020.

- فايلر يطلب استعادة مهاجم الأهلي الشاب في يناير:

أبدي السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اعجابه الشديد بالمهاجم الشاب أحمد ياسر ريان المعار لفريق الجونة، وذلك خلال مشاركته مع المنتخب الأولمبي في بطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا التي أقيمت بمصر.

وقرر السويسري رينيه فايلر استعادة خدمات أحمد ياسر ريان مهاجم الفريق من الجونة في الشتاء، لتدعيم خط هجوم الفريق الأحمر والذي يعاني بشكل كبير بسبب تراجع مستوي المغربي وليد أزارو والإصابات المتكررة لمروان محسن.

وساهم ريان مع المنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب، في حصد بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 عامًا، بعد الفوز على كوت ديفوار بهدفين مقابل هدف وحيد بالمباراة النهائية.

- مواجهة سهلة للأهلي في دور الـ32 بكأس مصر:

أسفرت قرعة كأس مصر للموسم الجديد 2019_2020 عن مواجهة سهلة للأهلي فى دور الـ 32 من البطولة.

ويواجه الأهلي في دور الـ32 لبطولة كأس مصر، فريق بني سويف، بينما أوقعت القرعة فريق الزمالك في مواجهة نادي الشرقية.

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الأحد

- مدافع إنبي يرد على أنباء مفاوضات الأهلي معه:

اعترف اسامة جلال مدافع انبي والمنتخب الأولمبي بوجود مفاوضات من جانب النادي الأهلي لضمه في بداية الموسم الحالي، ولكنها لم تكلل بالنجاح.

وقال "جلال" أن اللعب للنادي الأهلي شرف لأي لاعب، مؤكدًا أنه يركز حاليًا في مبارياته مع فريق انبي، ويترك أمر العروض التي يتلقاها والمفاوضات مع الأندية لوكيل أعماله، لدراسة كافة العروض واختيار أفضلها لعرضه على إدارة إنبي.

وساهم أسامة جلال في فوز منتخب مصر الأوليمبي ببطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً وتأهله إلى بطولة أوليمبياد طوكيو المقرر إقامتها صيف العام المقبل 2020 .

- استبعاد صالح جمعة وثنائي المنتخب الأولمبي من قائمة الأهلي أمام الجونة

أعلن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي قائمة فريقه لمواجهة مضيفه الجونة مساء غد الاثنين في مباراة مؤجلة من الجولة الخامسة لمسابقة الدوري الممتاز.

قائمة الأهلي لمباراة الجونة:

محمد الشناوي وشريف إكرامي وعلي لطفي وأحمد فتحي ومحمد هاني ورامي ربيعة وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وعلي معلول ومحمود وحيد وحسام عاشور، وعمرو السولية وأليو ديانج ووليد سليمان وأحمد الشيخ، ومحمد مجدي أفشة وجونيور أجايي ورمضان صبحي، وجيرالدو وحسين الشحات ومروان محسن ووليد أزارو.

موجز أخبار النادي الأهلي اليوم

- مفاجأة سارة للأهلي بخصوص لاعب الفريق المُصاب:

أصبح محمود متولي مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، قريبًا من العودة للمشاركة في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر خلال الفترة المقبلة.

وواصل محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أداء فقرات التأهيل التي يخضع لها؛ وسوف يخضع لفحص طبي للتأكد من تعافيه تمامًا من الإصابة تمهيدًا للعودة إلى المشاركة في التدريبات الجماعية خلال الفترة المقبلة.

وكان متولي قد غاب عن تدريبات الفريق خلال الفترة الماضية بسبب الإصابة التي تعرض لها أمام الزمالك بنهائي كأس السوبر المصري في شهر سبتمبر الماضي بمزق في العضلة الخلفية.

- الأهلي يقترب من حسم صفقة الموسم:

أصبح النادي الأهلي قريبا من حسم التعاقد مع الدولي محمود عبد المنعم كهربا خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة قادمًا من نادي ديسبورتيفو أفيش البرتغالي.

واتفق النادي الأهلي مع "كهربا" على تخفيض راتبه من 20 مليون جنيه إلي 15 مليون، من أجل ارتداء قميص المارد الأحمر في الفترة المقبلة، وهو الأمر الذي وافق عليه اللاعب، ليصبح علي بعد خطوات قليلة من الانضمام لكتيبة الأهلي.

وسوف يحصل "كهربا" على بعض الامتيازات الأخرى بجانب الأموال مثل الحملات الإعلانية وحصته من نسبة المشاركة في المباريات المحلية والقارية على مستوى الدوري المصري وكأس مصر بالإضافة إلى بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ومن المنتظر أن يتحرك الأهلي لحسم صفقة الأهلي بشكل رسمي خلال الفترة القادمة، خاصة وأن اللاعب يحق له الانتقال لاي فريق في يناير المقبل بعد سداد الشرط الجزائي لناديه البرتغالي.