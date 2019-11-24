Advertisements
Advertisements
Advertisements

مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:26 م
Advertisements
تجربة طوارئ
تجربة طوارئ
احمد رفعت صديق
Advertisements
قام مطار الأقصر الدولى اليوم الأحد بتنفيذ تجربة طوارئ واسعة النطاق لحادث انحراف طائرة عن الممر نتيجة هبوط عنيف مما أدى إلى كسر فى مجموعة العجل اليسرى وكذلك ميل الطائرة وأنحرافها وأرتطام المحرك بسطح المدرج وانفصاله عن جسم الطائرة وأندلاع حريق به.

حيث تم إطلاق سارينة الطوارئ من قبل برج المراقبة الجوية وعمليات المطار وتداول البلاغ من الجهات المعنية بإدارة الأزمات فى المطار والجهات الخارجية المختصة، وتمت الاستجابة في وقت قياسي من قوات الإطفاء والإنقاذ، وتوجه مركز القيادة المتحرك لقيادة الحادث مع فتح مركز عمليات الطوارئ الثابت لقيادة الحدث خارجيا وداخليا، وتفعيل مخطط سريان البلاغ لاستدعاء جميع عناصر الدعم الداخلى من المطار والخارجى من محافظة الأقصر من إسعاف وإطفاء مع غلق المحاور المرورية المؤدية إلى المستشفيات مع تجهيز مستشفيات الأقصر  لاستقبال جميع الحالات من اصابات ووفيات.

وأشاد الطيار وائل النشار رئيس الشركة المصرية للمطارات، بمستوى التدريب الذي وصل إليه العاملون بمطار الأقصر الدولي وجميع الجهات المتعاونة، وبمستوى التعاون والتنسيق بين المطار والجهات المعنية بالمحافظة لاحتواء الأزمة، مضيفًا ان تجربة الطوارئ واسعة النطاق تُنفذ كل عامين مع الحرص على زيادة درجة الصعوبة والتحدى فى كل مرة وتأتى هذه التجربة فى صدارة تجارب الطوارئ التى تتعامل مع الأشلاء وحطام الطائرة بعد تحطمها.

ومن جانبه، أشاد اللواء عماد ابو العزائم سكرتير عام محافظة الأقصر بنجاح التجربة وقدرة الأجهزة التي شاركت في مواجهة الأزمة، حيث قام كل جهاز بتقديم المساعدة المطلوبة منه في مواجهة الأزمة، كما قامت قوات الحماية المدنية والإطفاء وفرق الإسعاف والحريق وأجهزة المطار والحجر الصحي ولجنة تحقيق الحوادث بتنفيذ مهامها في وقت قياسي.

والجدير بالذكر أن تعاون الشركة المصرية للمطارات مع شركة مصر للطيران ضمن الجهات المشاركة فى الحدث لإستقبال أهالى المصابين والضحايا وتهدئتهم وإعطاء المعلومات الكافية عن ذويهم.

وجاء ذلك في إطار توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو) وسلطة الطيران المدنى.
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
مطار الأقصر الدولى ينفذ تجربة طوارئ واسعة النطاق
Advertisements

الكلمات المفتاحية

مطار الأقصر الدولى قوات الإطفاء طائرة تجربة طوارئ البلاغ

أخبار تهمك

أخبار الأهلي اليوم 24 نوفمبر: راتب خيالي لـ"كهربا" بالقلعة الحمراء.. والقيعي يتحرك لحسم صفقة نارية

منذ نصف ساعة

عاجل.. قرار جديد من الزمالك بسبب أزمة مباراة السوبر الأفريقي

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. أحمد ياسر ريان مفاجأة "فايلر" في الأهلي

منذ حوالي 8 ساعات

«يلا شووت» PLUS مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KORA LIVE كورة جول رابط ماتش مانشستر سيتي ONLINE

منذ يوم

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

منذ ساعة و نصف

ملخص مباراة الهلال وأوراوا

منذ حوالي 11 ساعة

«اونلاين» NOW: مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وتشيلسي بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت NOWman city رابط مباشر السيتي ONLINE

منذ يوم

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

منذ حوالي 4 ساعات

فايلر يرفض رحيل نجم الأهلي ويتمسك ببقاءه

منذ يوم

عاجل.. خطوة جديدة تقرب كهربا من الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

رئيس هيئة الأرصاد يكشف حقيقة تعرض مصر لأعاصير قادمة

منذ حوالي 21 ساعة

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

منذ ساعتين و 49 دقيقة

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. الصحافة الإسبانية تكشف تفاصيل مكالمة جديدة بين ميسي وجوارديولا

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. مفاجآت بالجملة في قائمة الزمالك لمواجهة إنبي بالدوري الممتاز

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

"يبعد 12 كم عن الأهرامات".. تعرف على مطار سفنكس الدولي الجديد

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:40 ص

ملخص ونتيجة مباراة الهلال ضد أوراوا ريد دياموندز

عاجل.. خطوة مفاجئة تقرب مصطفى محمد من مزاملة صلاح في البريمير ليج

06:39 م

القيعي يتحرك لضم الصفقة التي أبهرت إفريقيا

09:29 م

أهداف مباراة الهلال وأوراوا ريد دياموندز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا

11:20 ص

الزمالك يكشف عن سبب استبعاد طارق حامد وعبد الله جمعة من مواجهة إنبي

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status