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الرئيس الروماني يوهانيس يفوز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:19 م
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الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
وكالات
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أسفرت نتائج انتخابات الرئاسة في رومانيا، بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، الأحد، متعهدا باستئناف إصلاحات قضائية تباطأت بسبب الحكومات المتعاقبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي. 

وأظهر استطلاع لرأي الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة إيريس حصول يوهانيس على 66.5% من الأصوات تلته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.%.

وأظهر استطلاع آخر فوز يوهانيس وحصوله على 64% من الأصوات.

وتوجه الناخبون الرومانيون، الأحد، إلى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من الانتخابات، وأغلقت مراكز الاقتراع في الساعة 9 مساء (19:00 بتوقيت جرينتش).

وتفوق يوهانيس بقوة على منافسته، رئيسة الوزراء السابقة وزعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي المعارض فيوريكا دانسيلا، في الجولة الأولى قبل أسبوعين بنسبة 36% مقابل 24% من الأصوات.

ومنذ عام 2014، ركز يوهانيس حملته على معركته ضد الفساد وجهود مديرية الأمن العام لدفع قوانين من شأنها تخفيف قواعد مكافحة الكسب غير المشروع.

وفي مناظرة هذا الأسبوع، قال يوهانيس إنه بدونه لكانت مديرية الأمن العام قد انتهكت سيادة القانون في رومانيا.

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فساد انتخابات الكسب الغير مشروع الفوز الرئيس الروماني الرئاسة اعادة

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