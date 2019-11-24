الرئيس الروماني يوهانيس يفوز بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة

أسفرت نتائج انتخابات الرئاسة في رومانيا، بفوز الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة، الأحد، متعهدا باستئناف إصلاحات قضائية تباطأت بسبب الحكومات المتعاقبة من الحزب الاشتراكي الديمقراطي.





وأظهر استطلاع لرأي الناخبين فور خروجهم من مراكز الاقتراع أجرته مؤسسة إيريس حصول يوهانيس على 66.5% من الأصوات تلته رئيسة الوزراء السابقة زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي فيوريكا دانسيلا التي حصلت على 33.%.



