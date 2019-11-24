القليوبية اليوم.."إطلاق إشارة حملة "لا للشائعات" ب81 مركز شباب..وإصابة 4 طلاب بسبب التدافع في الفسحة بطوخ "

شهدت محافظة القليوبية، خلال الساعات القليلة الماضية، عدد من الأحداث الهامة والتي تنوعت ما بين إطلاق محافظ القليوبية إشارة حملة "لا للشائعات" بمراكز الشباب وإصابة 4 طلاب بسبب التدافع في مدرسة بطوخ وضبط 25 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في بنها





محافظ القليوبية يطلق إشارة حملة 'لا للشائعات' بـ 81 مركز شباب.. ووكيل الأوقاف: الشائعة لا يطلقها إلا فاسد



أطلق الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية،اليوم إشارة البدء لحملة (لا للشائعات) بعدد 81 مركز شباب علي مستوى المحافظة،بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة والأوقاف، بهدف التصدي للإشاعات التي تنتشر بغرض هدم الدولة وتضليل المواطنين على مواقع التواصل الإجتماعي وعلى المواقع الإليكترونية علي الإنترنت.





إصابة 4 طلاب بسبب التدافع في الفسحة بطوخ



اُصيب ٤ طلاب بسبب التدافع اثناء "الفسحة" بمدرسة طنط الجزيرة الابتدائية بطوخ التابعة لمحافظة القليوبية وتم نقلهم لمستشفى التأمين الصحي.





ضبط 25 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية في بنها





تمكنت مديرية أمن القليوبية، بالتنسيق مع مباحث التموين من ضبط ثلاجة لحفظ المجمدات على الطريق الزراعى "مصر – إسكندرية" دائرة مركز بنها بداخلها 25 طن أسماك مجمدة منتهية الصلاحية وفاسدة وتم التحفظ على الكمية قبل ترويجها فى الأسواق وتولت النيابة التحقيق.





مدير بنها التعليمية يفاجئ مدرسة الشهيد محمود عبدالعظيم وأحمد عبدالحميد بكفر فرسيس



قال عبد الرحمن فتح الباب مدير إدارة بنها التعليمية، إن فلسفة النظام الجديد للتعليم في الصفوف الأولي للمرحلة الإبتدائية ترتكز على آليات وأدوات تهدف إلى تحسين قدرة التلاميذ على قراءة الكلمات وتعتمد بشكل أساسى على الربط بين الحرف والصوت الخاص به ثم الربط بين أصوات الحروف المكونة للكلمة الواحدة وهو الأمر الذي غير في طريقة استيعاب الطالب عن طريق الحفظ والتلقين إلى الفهم والتذكر.



إصابة عامل في مشاجرة بسبب شقة سكنية بالخصوص



أصيب عامل في مشاجرة مع مستأجرين لشقق سكنية ملك شقيقة المصاب بسبب القيمة الإيجارية بمدينة الخصوص تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة.



