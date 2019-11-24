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متحدث مجلس النواب: أول استجوب في البرلمان لوزيرة الصحة قد ينتهي برحيلها

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:21 م
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وزيرة الصحة
وزيرة الصحة
كساب أحمد
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قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن هناك 12 استجواب في البرلمان الآن ضد وزراء الصحة، والتنمية المحلية، والصناعة، والزراعة، والتموين، والتعليم، والاستثمار.

وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، فوض هيئة المجلس، بتحديد موعد استجواب الدكتورة هالة زايد وزير الصحة، وهذا أول استجواب يناقشه مجلس النواب.

وولفت أن الاستجواب هدفه مناقشة أي تقصير، وكل كلمة في هذا الاستجواب لابد أن يكون بمستندات، لافتَا إلى أن استجواب هالة زايد، متعلق بحصول وزارة الصحة قرض من مؤسسة دولية، وتزايد عدد من المستشفيات المتردية في محافظة معنية، مشيرًا الى أن استجواب وزير الصحة سينتهي إما باستمرار وزيرة الصحة أو رحيلها.
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الكلمات المفتاحية

وزيرة الصحة وزارة الصحة نواب استجواب هالة زايد

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