شيف يحتفل بفوز منتخب مصر الأوليمبي (صور)

احتفل شيف بدرجة فنان يعمل بأحد الفنادق بمدينة الغردقة بالاشتراك مع بعض من زملائه برسم صورة الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأوليمبي بعد تحقيقه كأس البطوله الأفريقيه والتأهل لأولمبياد اليابان 2020 حيث حقق الفوز عن جداره، وهو ما الذي استقبله عدد كبير من جانب السائحين الأجانب بالإعجاب، وحرصوا على التقاط الصور التذكارية بجانب البيتزا.



حيث يشتهر فن الرسم على الفاكهة والبيتزا بالغردقة للعديد من الشخصيات الرياضية العالمية والفنية خلال تواجدهم بمدينة الغردقة.



وقال الشيف خالد، أنه عضو جمعية الطهاة المصريين، وحصل على الميدالية الذهبية في إحدى مسابقات النحت على الفاكهة والتي أقيمت مؤخرًا بالقاهرة، مشيرًا إلى أنه يهدي التورتة إلى نجوم منتخب مصر.



وكان الشيف، قد رسم صورة صلاح في الصيف الماضي بمناسبة زيارته للغردقة.