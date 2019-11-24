صلاح حسب الله: التعديل الوزاري سيشمل 10 حقائب

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، إن التعديل الوزاري قد يطال أكثر من 10 حقائق وزارية، منها بعض الوزارات الخدمية، وبعض الوزارات التي تتعلق بالشأن الاقتصادي.



وتابع المتحدث باسم مجلس النواب، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الأحد، أن أي حكومة تهدف لاحداث حالة من الرضاء بين المواطنين، مشيرًا إلى أن المواطن المصري لديه استشعار بالوزير الذي يعمل، والوزير الذي لا يعمل، معقبًا: "المواطن لديه قرون استشعار عالية الجود لاستكشاف الوزير الذي يعمل والوزير الذي لا يعمل".



وأشار إلى أن السلطة التشريعية سلطة منفصلة، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي لديه صفتان الصفة الأولى كرئيس السلطة التنفيذية، والصفة الأخرى رئيس كل سلطات الدولة، ومطالبة الرئيس، البرلمان بتفعيل أدواته البرلمانية رسالة للحكومة مفاداها: "ما تزعلوش لما البرلمان يستجوب الحكومة".

