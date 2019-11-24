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حسن غزالي: ما فعلة الرئيس السيسي تجاه إفريقيا لم يحدث منذ 1970

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:12 م
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الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هدى عبدالرازق
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قال حسن غزالي، صاحب لقب شخصية العام الأفريقية 2019، إن ما تقوم به مصر تجاه أفريقيا الآن، لم يحدث منذ وفاة الرئيس الراحل جمال عبد الناصر.

وأشار "غزالي"، خلال حواره مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع عبر فضائية "TEN"، مساء الأحد، إلى أن برنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الأفريقي الذي اطلقه الرئيس السيسي هو حلم لكل شاب أفريقي، لافتا إلى أن كون الدعم لشباب أفريقيا قادم من الدولة المصرية وليس منظمات حقوقية أو غيرها أمر مقدر من الأفارقة.

وأضاف صاحب لقب شخصية العام الأفريقية 2019، أنه عندما تتوجه رأس الدولة لفعل شىء ما، فإن كل المؤسسات تسير على نهجه، معقبا: "ما فعله الرئيس السيسي تجاه أفريقيا لم يحدث منذ 1970.

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الكلمات المفتاحية

منظمات حقوقية مصر شخصية العام الأفريقية السيسي أفريقيا

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