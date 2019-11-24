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نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي قيادة المملكة لذوي الشهيد فهد مجرشي

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:00 م
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قيادة المملكة
قيادة المملكة
الفجر السعودي
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قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأحد، تعازي ومواساة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى والد وذوي شهيد الواجب الجندي الأول فهد بن يحيى علي مجرشي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.

ونقل نائب أمير المنطقة إلى أسرة وذوي شهيد الواجب، تعازي كل من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، معربًا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا على أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.

ومن جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم القيادة الرشيدة، وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.

منطقة جازان
هي إحدى المناطق الإدارية التابعة للمملكة العربية السعودية، تقع بجنوب غرب المملكة وتطل على البحر الأحمر، ويوجد بها ميناء جازان ثالث موانئ المملكة على ساحل البحر الأحمر من حيث السعة، عاصمة المنطقة الإدارية هي مدينة جيزان، وتضم المنطقة عدد من المحافظات والمراكز الإدارية التابعة لها المتوزعة في قسميها الشرقي في المرتفعات الجبلية والغربي الساحلي؛ حيث تمتاز بتنوعها البيئي والمناخي وتعتبر البوابة الرئيسية لجزر فرسان.

وقد كانت المنطقة تعرف سابقاً بإسم المخلاف السليماني، وبها آثار يرجع تاريخها إلى 8000 سنة قبل الميلاد، وتعد منطقة جازان أحد المنافذ البرية التي تربط السعودية بالجمهورية اليمنية كونها تحدها من الجهة الجنوبية والجنوبية الشرقية،وتعد منطقة جازان إحدى أهم المناطق الزراعية في المملكة حيث تتنوع محاصيلها، ومن أشهر هذه المحاصيل المانجو وكذلك البابايا وعدد من المحاصيل الزراعية الأخرى.

وتعتبر منطقة جازان ثاني أصغر مناطق المملكة مساحة بعد منطقة الباحة، حيث تقدر مساحتها بنحو 13.457 كم2، ويقدر عدد سكانها بحوالي 1,603,659 نسمة حسب إحصائية عام 2018م، وهي بذلك تعتبر أكثر مناطق السعودية كثافة سكانية بالنسبة للمساحة.

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الكلمات المفتاحية

قيادة المملكة قيادة جازان المملكة الشهيد فهد مجرشي

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