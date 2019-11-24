نائب أمير منطقة جازان ينقل تعازي قيادة المملكة لذوي الشهيد فهد مجرشي





قدم الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان، مساء اليوم الأحد، تعازي ومواساة ملك المملكة العربية السعودية الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، والأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى والد وذوي شهيد الواجب الجندي الأول فهد بن يحيى علي مجرشي أحد منسوبي حرس الحدود، الذي استُشهد أثناء أداء مهامه دفاعًا عن دينه ووطنه بالحد الجنوبي بمنطقة جازان.





ونقل نائب أمير المنطقة إلى أسرة وذوي شهيد الواجب، تعازي كل من وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وأمير منطقة جازان محمد بن ناصر بن عبدالعزيز، معربًا عن فخر واعتزاز الجميع بالشهيد، داعيًا الله أن يتقبله بواسع رحمته ومغفرته، مؤكدًا على أن ما تقوم به مختلف القطاعات العسكرية من واجب ديني ووطني وبطولي كبير، هو مصدر فخر واعتزاز لجميع أبناء الوطن.





ومن جانبهم، أعرب والد وذوو الشهيد عن شكرهم القيادة الرشيدة، وأمير المنطقة ونائبه على مواساتهم، مؤكدين أن ذلك نابع من حرص واهتمام حكومة الملك سلمان بن عبدالعزيز بأبنائها في كل مكان، معربين عن فخرهم بالشهيد الذي استشهد في ميدان العز للدفاع عن الدين والوطن الغالي.



