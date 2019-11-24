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ملخص وأهداف مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان يونايتد 3-3 في الدوري الإنجليزي (فيديو)

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 10:04 م
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شيفيلد يونايتد ضد مان يونايتد
شيفيلد يونايتد ضد مان يونايتد
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تعادل فريق مانشستر يونايتد أمام مضيفه شيفيلد يونايتد بثلاثة أهداف لمثلهما، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم الأحد، على ملعب "برامال لين"، في إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج" 2019 - 2020.

وافتتح جون فليك بهدف التقدم لفريق شيفيلد يونايتد في الدقيقة 19، وأضاف ليس موسيت الهدف الثاني في الدقيقة 52، وقلص مانشستر يونايتد الفارق بالهدف الأول عن طريق براندون ويليامز في الدقيقة 72، وتعادل فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة 77 عن طريق ماسون جرينوود، وأدرك ماركوس راشفورد هدف التقدم في الدقيقة 79 من عمر اللقاء.

وقبل نهاية المباراة، وفي الدقيقة 90 سجل أوليفر مكبورني هدف التعادل لشيفيلد لتنتهي المباراة بنتيجة 3-3.

وفشل فريق مانشستر يونايتد في الحفاظ على نظافة شباكه في آخر 12 مباراة خارج ملعبه، وهي أسوأ سلسلة منذ 15 مباراة موسم 1985-1986.

وبدأ المان يونايتد مباراته أمام شيفيلد يونايتد بتشكيل يضم كلًا من:

حراسة المرمى: دافيد دي خيا.

خط الدفاع: فيل جونز - هاري ماجواير - فيكتور ليندلوف - آرون وان بيساكا.

خط الوسط: أندرياس بيريرا - فريد - براندون وليامز - دانيال جيمس.

خط الهجوم: أنتوني مارسيال - ماركوس راشفورد.

بهذه النتيجة، يحتل مانشستر يونايتد المركز التاسع فى جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة، بينما يحتل شيفيلد يونايتد المركز السادس برصيد 18 نقطة.

جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد حقق الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب الأولد ترافورد في إطار الجولة الثانية عشر من مسابقة الدوري الإنجليزي.

شاهد.. ملخص وأهداف مباراة شيفيلد يونايتد ضد مان يونايتد في الدوري الإنجليزي:-

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