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تعليم الإسماعيلية ينظم ورشة عمل عن برنامج المهارات الحياتية

الأحد 24/نوفمبر/2019 - 09:59 م
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الدكتور خالد خلف قبيصي
الدكتور خالد خلف قبيصي
هشام إسماعيل
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شهد الدكتور خالد خلف قبيصي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الأحد، ورشة عمل نظمتها منظمة اليونيسيف بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالإسماعيلية بمشاركة محافظتي شمال وجنوب سيناء.

وقال الدكتور خالد خلف في كلمته للمتدربين أن أهم عوامل نجاح مثل هذه التدريبات هو كيفية تطبيقها في المجتمع المدرسي، مؤكدا انها تصبح بلا جدوي في حالة عدم التطبيق والاستفادة بها، مضيفا أن تعليم الإسماعيلية يحرص علي تطبيق العديد من البروتوكولات مع العديد من الجهات الرسمية بهدف تطوير أداء المعلمين ومناقشة العديد من القضايا والمشاكل التى قد تكون معوقا للتطوير المنشود.

جاء ذلك في حضور عادل عبد التواب عثمان وكيل المديرية، وايناس أحمد عبد الفتاح مدير إدارة التدريب بالمديرية، وتأتي ورشة العمل لاختبار موائمة الأنشطة وبرنامج المهارات الحياتية والتعليم من أجل المواطنة وتستمر في الفترة من 24 نوفمبر حتي 28 نوفمبر2019.
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